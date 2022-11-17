Московским школам раздавали неотфильтрованный интернет. ИТ-подрядчик извернулся и сумел скостить штраф в 4 раза

Обеспечивая московские школы интернетом, «Ситроникс» не закрыл ряду организаций доступ к запрещенным и экстремистским материалам. Это было его обязанностью в рамках исполнения контракта с ДИТом на 2,3 млрд руб., который он получил в борьбе с «Ростелекомом». Наложенный за провинность штраф компания смогла уменьшить в суде в четыре раза.

Наказание для «Ситроникса»

Как выяснил CNews, компании «Ситроникс» придется выплатить Департаменту информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) штраф за ненадлежащее исполнение контракта. К такому решению пришел столичный Арбитражный суд , в который ДИТ со своим иском обратился 28 марта 2022 г.

Контракт был заключен сторонами 30 ноября 2020 г. на оказание услуг связи для органов исполнительной власти Москвы на 2020-2022 гг. (часть 2)

Как следует из заключения суда, в отношении школ и колледжей подрядчику требовалось не только обеспечивать доступ в интернет, но и контролировать содержание трафика. «Контент-фильтрация, осуществляемая исполнителем, должна обеспечивать в полном объеме выполнение требований федерального законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, о противодействии экстремистской деятельности», — говорится в документе.

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В то же время по итогам ряда проверок органов прокуратуры, доступ к неправомерной информации был обнаружен в 13 столичных школах. В частности он был зафиксирован с ПК в Школе «Глория», Колледже индустрии и гостеприимства № 23, Школе № 2025, «Цифровой школе», Школе № 1512, Школе № 1272, Школе № 1311, Школе № 45 им. Л. И. Мильграма, Школа № 1501, «Московской международной школе», Школа № 2126, Школе № 1502, Школе № 2126, Школе № 201 ордена Трудового Красного Знамени им. героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

Проверки органов прокуратуры прошли в апреле-сентябре 2021 г. Конкретика относительно обнаруженных материалов в публичных документах не приводится; она имеет статус ограниченного доступа. Исключение: Школа № 2025, в отношении которой сообщается, что в ней был зафиксирован доступ к видеозаписи «Romper Stomper», включенной в федеральный список экстремистских материалов. Здесь стоит отметить, что ровно такое же название имеет известный австралийский фильм про скинхедов с Расселом Кроу в главной роли.

Штраф со скидкой

На основании указанных представлений прокуратуры ДИТ в декабре 2021 г. направил «Ситрониксу» две претензии — суммарно на 18 518 562 руб. Добровольно компания их не удовлетворила.

В состоявшемся разбирательстве ее аргументы судей не впечатлили. «Вопреки доводам ответчика, истец не обязан обжаловать представления прокуратуры, а также осуществлять анализ технической возможности блокировки экстремистских материалов, — говорится в заключении служителей Фемиды. — Необоснованными являются и доводы ответчика относительно необходимости блокирования только тех сайтов/ресурсов, которые включены в официальные государственные реестры запрещенных сайтов, поскольку исполнитель должен был не только ограничить доступ к запрещенной информации (что является безусловным требованием к ограничению доступа в интернете для всех категорий пользователей, а не только для детей), а приложить необходимые усилия для выявления и идентификации любой иной информации, наносящей вред здоровью и развитию детей».

Судьи уточняют, что запрещенная для детей информация, как правило, является мигрирующей, и уполномоченные госорганы (Роскомнадзор, Минюст, органы прокуратуры) не всегда оперативно ее выявляют и включают в реестры, в то время как требования законодательства устанавливают запрет на доступ к ней.

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В то же время суд посчитал, что «Ситроникс» вправе воспользоваться статьей 333 ГК РФ, которая позволяет уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств.

Итоговый штраф для компании составил 4 629 640 руб., то есть был уменьшен ровно в четыре раза.

Представители ДИТа и «Ситроникса» не смогли прокомментировать CNews разбирательство с 10 ноября 2022 г.

Размер проблемного контракта

Сопоставляя сведения из заключения суда с данными сайта госзакупок, можно сделать вывод, что сумма ставшего проблемным контракта составила 2,33 млрд руб. «Ситроникс» получил подряд по итогам электронного аукциона.

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Конкуренцию ему составил «Ростелеком». Компании торговались на понижение до предложений в 1,33 млрд руб. и 1,34 млрд руб. соответственно. Тем не менее, контракт с победителем в итоге был подписан на стартовую сумму лота. Фронт работ рассчитан на срок до 31 декабря 2022 г.