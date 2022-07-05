Японцы пригрозили всему миру взвинтить цены на химикаты для производства чипов

Японский поставщик химикатов для производства чипов Showa Denko KK предупредил о стремительном росте цен на свою продукцию. Это приведет к удорожанию производства самих микросхем и техники, в которой они используются. К примеру, Samsung намерена поднять цены на производство чипов на 20%. Если клиенты откажутся покупать химикаты по новым расценкам, Showa Denko KK просто сократит их производство, что может вызвать новый дефицит чипов.

Удар катаной по рынку микросхем

Японская компания Showa Denko KK, один из крупнейших поставщиков химикатов для производства микросхем, намерена резко поднять цены на свою продукцию. Как заявил финансовый директор компании Хидэки Сомемия (Hideki Somemiya, экс-сотрудник JPMorgan Chase & Co. и Sony Group Corp.) в интервью Bloomberg, если ей не удастся договориться с клиентами о новых расценках, то выпуск части химикатов просто прекратится – Showa Denko KK не намерена работать себе в убыток.

В список клиентов Showa Denko KK входит тайваньская компания TSMC – крупнейший в мире производитель микросхем. Она выпускает чипы для Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD и др., но обходит стороной российские МЦСТ и «Байкал электроникс».

Showa Denko KK назвала две основные причины грядущего роста цен. Первая заключается в общемировой инфляции, а вторая – в стремительном и рекордном ослаблении иены, национальной валюты Японии. Также руководство компании упоминает ситуацию на Украине, которая привела к удорожанию энергоносителей.

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Как сообщил Bloomberg Хидэки Сомемия, ситуация с ценами на необходимые для производства полупроводников химикат едва ли значительно улучшится как минимум до 2023 г. То же касается цен и на сами микросхемы.

Цепная реакция

Планы Showa Denko KK по повышению цен на свои химикаты в итоге, с высокой долей вероятности, отразятся на кошельках многих людей. Продукция компании используется для производства микросхем. TSMC и ее конкуренты, по всей видимости, тоже поднимут стоимость своих услуг что в итоге приведет к удорожанию самих микросхем.

Чипы в 2022 г. используются чуть ли не во всех сферах. Например, они применяются при производстве автомобилей – та же Toyota заказывает немалые партии микросхем для своих машин.

Как пишет Bloomberg, в этом случае у компаний, закупающих чипы, будет два выхода из сложившейся ситуации – смириться с сокращением доходов на фоне роста расходов или переложить возросшие затраты на покупателей.

«Большая проблема этого года, общая для всех игроков в индустрии материалов – это то, какое бремя затрат мы сможем убедить клиентов разделить с нами, – сказал Сомемия. – Текущие движения рынка требуют, чтобы мы запрашивали в два раза больше суммы, на которую мы рассчитали ранее».

Хидэки Сомемия утверждает, что Showa Denko KK настроена весьма решительно

По словам аналитика Toyo Securities Хидэки Ясуды (Hideki Yasuda), Showa Denko далеко не одинока в повышении цен. Другие производители компонентов и поставщики материалов предпринимают аналогичные шаги, чтобы справиться с жестким рынком. Ясуда подчеркнул, что потребители товаров длительного пользования, к которым относится, в том числе, электроника, не смогут избежать более высоких цен в будущем.

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Удорожания микросхем ждать не придется. TSMC уже уведомила своих клиентов о намерении поднять цены, как и Samsung – ее главный конкурент. Корейский вендор в настоящее время переговоры со своими клиентами о повышении цен на производство чипов до 20%.

Ничего личного, просто бизнес по-японски

Тратить время на ожидание, пока ее клиенты морально и материально подготовятся к подорожанию химикатов, Showa Denko KK не намерена. Она уже постепенно прекращает отгрузку некоторых продуктов. Также компания перестала заключать контракты с клиентами, в которых она не видит возможности для прибыльного ведения своего бизнеса. По словам Хидэки Сомемия, компания потратит остаток 2022 г. на то, чтобы разобраться, выпуск каких химикатов ей стоит прекратить.

К слову, в настоящее время Showa Denko KK находится далеко не на пике с точки зрения финансов. Цена ее акций за последние 12 месяцев обвалилась на 31%. Видимо, это один из катализаторов перехода к более жестким мерам ведения бизнеса.

В разговоре с Bloomberg Сомемия отдельно пожаловался на проблемы с ослаблением национальной валюты Японии по отношению к американскому доллару. По его словам. Приверженность Банка Японии «сверхлегкой денежно-кредитной политике» подтолкнуло иену к самому низкому уровню по отношению к доллару США за последние 24 года.

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«Текущие движения иены вообще нежелательны для нас, потому что слабая иена еще больше увеличивает стоимость сырья», – сказал Сомемия. «Меры по борьбе с иеной, которые мы, как компания, можем предпринять, очень ограничены».