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Назад в 90-е. Россияне массово скупают приставки для старинных 8- и 16-битных игр

Россияне бросились скупать консоли со встроенными эмуляторами для запуска видеоигр конца XX века. Это 8- и 16-битные игры, пользовавшиеся большим спросом в России 25-30 лет назад. По мнению экспертов, такая любовь к ретро-геймингу – не более чем следствие ухода из России Microsoft, Nintendo и Sony с их современными приставками и игровыми сервисами.

Вперед, в прошлое

В России зафиксирован резкий взлет продаж игровых приставок, созданных для запуска 16- и 8-битные игры, пишет ТАСС. Такие видеоигры пользовались популярностью в России в конце XX века, когда повсюду продавались приставки Dendy, SNES, Sega Mega Drive 2 и картриджи к ним, а компьютеры и даже Sony PlayStation первого поколения были большой редкостью.

Согласно статистике компании «Платформы ОФД», лидерами продаж в России по итогам апреля 2022 г. являлись современные приставки для запуска старых игр 25-30-летней давности. Сравнение велось с показателями января 2022 г. и апреля 2021 г. «В топ продаж вышли приставки для классических 8 и 16-битных игр на ТВ-мониторе (большинство из них имеет предустановленные ретро-игры, бывшие особенно популярными в 90-е годы), опередив стационарные игровые консоли для игры на PlayStation», – говорится в отчете об исследовании.

Следует отметить, что на мировом рынке современных игровых консолей есть всего два основных игрока – японская Sony (производит консоли PlayStation) и американская Microsoft (Xbox). Они обе приостановили свою деятельность в России еще в марте 2022 г.

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Настоящая классика вечна

Их примеру последовала и японская Nintendo – намного менее крупный, но все же тоже значимый производитель игровых приставок. Сейчас она концентрируется на портативных приставках линейки Switch. Вероятно, уход этой троицы и повлиял на всплеск интереса россиян к ретро-геймингу.

Динамика продаж

В сравнении с апрелем 2021 г. продажи консолей для ретро-игр подскочили на 13%. Средний чек год к году показал 5-процентный рост и достиг отметки в 3530 руб.

Однако апрель 2022 г. нельзя назвать рекордным по объемам продаж приставок для игр конца XX века. Так, в январе 2022 г. они расходились активнее на 15%, а средний чек был на 10% выше.

С чем это связано, аналитики не уточняют. Не исключено, что свою здесь роль могли сыграть затяжные новогодние праздники, во время которых давно повзрослевшие геймеры 90-х решили вспомнить молодость или детство и провести пару часов за игрой в Golden Axe, Mario или Killer Instinct.

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Цифровизация

В денежном выражении объем продаж игровых приставок в апреле 2022 г. не просто сократился – он рухнул на 78% в сравнении с апрелем 2021 г. и на 81% – с январем 2022 г. Средний чек откатился до 31895 руб., что соответствует 21-процентному падению за год и 68-процентному с января 2022 г. Подписки на игры тоже потеряли в спросе – объем их продаж год к году снизился на 42%, а с января 2022 г.– на 83%. Средний чек остановился на отметке 4550 руб. (рост на 14% за год, и падение на 10% ниже с января 2022 г.).

Эпоха Dendy и Sega не вернулась

В отчете об исследовании рынка игровых консолей указаны именно современные приставки для запуска старых игр. Все консоли конца XX века давно сняты с производства и отсутствуют в официальной российской рознице. Их по-прежнему можно найти в небольших специализированных магазинчиках, а также сами производители не так давно выпускали их уменьшенные копии с приставкой Mini к названию и со встроенным эмулятором. Такие устройства были нацелены на самых преданных фанатов ретро-гейминга. Однако в основной своей массе древние консоли, равно как и картриджи к ним, в настоящее время «обитают» на сайтах объявлений и на различных интернет-аукционах.

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В свое время очень популярная в России Sega Mega Drive (слева) и ее современная мини-версия для истинных ценителей

Авторы исследования считают, что возврат российских геймеров в 90-е и падение продаж подписок на игры – это именно следствие ухода крупных игроков с российского рынка. Другими словами, если они решат вернутся, то внезапная популярность старых игр на новых приставках может вновь обернуться почти всеобщим забвением.

Кроме того, геймеры из 90-х могут вспомнить про существование эмуляторов, позволяющих играть в любимые игры их детства и юности прямо на компьютере. С другой стороны подобный подход не позволяет виртуально вернуться в то время, когда приходилось сидеть с проводным джойстиком перед телевизором, а консоли – позволяют.

Эльяс Касми

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