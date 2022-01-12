В продажу поступает «умный» пистолет дешевле iPhone. Стрелять из него сможет только владелец. Видео

В США создан пистолет калибром 9 мм со сканером отпечатков пальцев, NFC и панелью ввода PIN-кода. Эти компоненты позволяют идентифицировать владельца. Если пистолетом захочет воспользоваться кто-либо посторонний, он не сможет выстрелить из него. Продажи смарт-оружия начнутся в 2022 г. В этом направлении работают как минимум три американские компании.

«Избирательный» пистолет

В США разработан умный пистолет, способный узнавать своего владельца. Как пишет Reuters, посторонний не сможет сделать из него ни единого выстрела благодаря встроенным системам идентификации.

Пистолет создала компания LodeStar Works, основанная в 2017 г. Оружие рассчитано под патроны калибра 9 мм. Идентификация владельца осуществляется при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного на боковом торце ствола, и NFC-датчика. Опционально нужно будет ввести PIN-код, после чего пистолетом можно будет пользоваться по назначению.

LodeStar Works собирается начать массовое распространение своего пистолета до конца 2022 г. Цена составит в пределах $895 (67 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 января 2022 г.). Для примера, это дешевле смартфона Apple iPhone 13 mini, который в России стоит минимум 70 тыс. руб.

Тестовая версия пистолета. Финальный вариант, вероятно. будет выглядеть иначе

Разработчики утверждают, что их пистолет, как и современный смартфон, можно будет настроить на нескольких пользователей. Предельное число человек, которые смогут произвести выстрел из него, не раскрывается.

Главным отличием детища LodeStar Works от попыток других компаний создать умное оружие заключается именно в одновременном использовании сразу трех степеней защиты. Как пишет Reuters, раньше либо отдельно дактилоскоп, либо NFC-сенсор. Это своего рода перестраховка – например, сканер отпечатков может не сработать во влажном помещении, и в этом случае пригодится PIN-код.

Конкуренция растет

Над смарт-пистолетом с функцией распознавания владельца по отпечатку пальца работает еще одна компания – SmartGunz. По утверждению ее сотрудников, умное оружие ее разработки уже проходит тестирование в правоохранительных органах. Речь идет пока лишь о тестах ранней версии пистолета, который является альтернативой творению LodeStar Works, но обладает более упрощенной конструкцией.

Как именно SmartGunz удалось добиться столь быстрого внедрения своего пистолета, остается неизвестным. Однако это может быть связано с тем, что в список соучредителей компании в 2020 г. вошел сенатор США от штата Канзас Том Холланд (Tom Holland).

Испытание творения LodeStar Works

Компания также не сообщает, какое именно подразделение тестирует ее разработку. В то же время стоимость пистолета известна – для полиции и других силовых структур она составит $1795 (134,3 тыс. руб.). Гражданские, желающие заполучить в личное пользование оружие будущего, будут вынуждены заплатить $2195 (164,3 тыс. руб.).

В том же направлении двигается компания Biofire из Колорадо (США). Она тоже создает пистолет со встроенным дактилоскопом.

Не всем по нраву прогресс

У умного оружия, несмотря на то, что его еще нет в продаже, уже нашлись свои первые противники. По их мнению, такой пистолет (или любой другой вид) будет «слишком рискованно» использовать во время экстренной ситуации, например, при защите дома или родственника от нападения. Полицейским в «полевых» условиях тоже будет мало проку от него.

Ударно-спусковой механизм в пистолете LodeStar Works используется классический

Свое мнение они не объясняют. Вероятно, речь идет о возможном сбое защиты, когда не сработает дактилоскоп, а времени на ввод PIN-кода не будет.

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Также пока нет данных, насколько успешно смарт-пистолеты смогут противостоять хакерам. Киберпреступники как минимум один раз успешно отсрочили наступление эры умного оружия.

Тестирование пистолета и мнение против умного оружия

Это произошло в 2014 г. Немецкая компания Armatix выпустила в свободную продажу смарт-пистолет калибра .22, защищенный при помощи NFC. Хакеры быстро обнаружили в нем дефект – датчик легко обходился при помощи обычного магнита. После этого пистолет терял свою смарт-составляющую, и стрелять из него мог любой желающий.

В итоге творение Armatix быстро потеряло интерес в глазах потенциальных покупателей. Смарт-пистолет был изъят из розницы, его производство прекращено.