«Яндекс» научился искать товары на фото

«Яндекс» обучил свой поисковый сервис выявлять различные товары на изображениях и искать их в интернете. Например, если пользователю понравилась фотография интерьера, «Яндекс» распознает его элементы и найдет их в Сети. То же работает и с одеждой. Сервис обрабатывает изображения из интернета, или же в него можно загрузить требуемую картинку из памяти ПК или мобильного устройства.

Поиск «Яндекса» стал умнее

Российский интернет-гигант «Яндекс» интегрировал в свой поисковый сервис функцию поиска товаров по изображениям. Как сообщили CNews представители компании, это пригодится в первую очередь тем, кто заинтересовался какой-либо вещью на фотографии и хочет узнать о ней больше или даже приобрести ее.

Новый сервис позволяет искать как точно такие же товары, так и похожие на них. Работает нововведение и в случае, если на картинке изображена исключительно искомая вещь, и когда она является лишь частью общей композиции.

Например, если найти в «Яндексе» фотографию интерьера, отечественный поисковик выявит на нем предметы мебели и предложит их отдельный поиск в интернете. Аналогичным образом будет «обработана» и фотография людей в модной одежде.

Искать товары можно через мобильный браузер или приложение «Яндекса»

Такой подход позволяет значительно ускорить процесс поиск необходимого товара. Если, например, пользователь ищет элемент интерьера или какое-нибудь неизвестное ему устройство, то от него больше не придется думать, как наиболее точно описать его внешние признаки в строке поиска.

Как и где это работает

Со слов разработчиков, в основе технологии распознавания объектов на изображении лежат алгоритмы компьютерного зрения. Как сообщили CNews представители «Яндекса», создавались они силами штатных разработчиков компании, без привлечения сторонних специалистов.

Алгоритмы позволяют разделить изображение на отдельные объекты. Затем к процессу распознавания подключаются нейросети, которые и определяют тип каждого объекта, после чего «Яндекс» осуществляет их поиск в Глобальной сети. Нейросети обучены на большом количестве примеров, утверждают разработчики.

Как работает поиск в настольном браузере

Представители «Яндекса» сообщили CNews, что новый сервис работает как в веб-версии поисковика (в его мобильной и настольной версиях), так и в фирменном мобильном приложении «Яндекса».

На запрос редакции о сроках внедрения функции поиска товаров по изображениям в другие сервисы компании, например, в «Дзен», представители «Яндекса» на момент публикации материала ответить не смогли. Также пока нет данных, когда интернет-гигант реализует поиск товаров по видеороликам и по потоковому видео.

Редакция CNews выяснила, что искать товары поиск «Яндекса» умеет не только по изображениям, уже имеющимся в интернете. К примеру, если на компьютере или мобильном устройстве пользователя лежит какое-либо изображение или фотография, и ему очень интересно, что на нем изображено, он может загрузить его в «Яндекс». Затем потребуется лишь обратить внимание на графу «Товары на изображении», где уже будет представлен список распознанных объектов.

Если в Сети нет подходящего изображения, всегда можно загрузить свое

Данная функция работает как в мобильной версии поиска, так и в настольной. Привязки к конкретным браузерам или операционным системам нет.

Кто еще умеет распознавать объекты на изображениях

Распознавание объектов на изображениях – это относительно новая сфера использования технологий компьютерного зрения. Свои сервисы подобного рода разрабатывают различные компании, в том числе и крупнейшие ИТ-гиганты.

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Например, в марте 2021 г. компания Facebook, осенью 2021 г. переименовавшаяся в Meta, показала новую модель искусственного интеллекта, способную обучаться по абсолютно любой случайной группе немаркированных изображений из интернета. Как пишет ZDnet, модель получила название SEER (SElf-SupERvised). На ранних этапах обучения нейросеть «тренировалась» на произвольных неразмеченных изображениях из соцсети Instagram, находящихся в свободном доступе.

Российские компании тоже проводят изыскания в направлении обучения компьютерного зрения распознаванию объектов. Так, в июле 2021 г. эту сферу для себя открыла компания «Лаборатория Касперского», более известная как разработчик антивирусного ПО.

Как сообщают «Ведомости», в распоряжении «Касперского» есть система аналитики Kaspersky Neural Networks обученная распознавать различные и объекты на изображениях, переданных с камер беспилотников. Система может работать с данными, поступающими от нескольких БПЛА одновременно, притом в режиме реального времени.

Если поиск товаров по изображениям в интернете предназначен для экономии времени интернет-пользователей, то разработка «Лаборатории Касперского» создавалась для использования различными спасательными службами. Нейросеть обучена распознавать, в том числе, людей и животных, оказавшихся в зоне происшествия Как сообщили изданию представители разработчика, распознавание объектов при необходимости может происходить прямо на борту беспилотника. С их слов, необходимое ПО уже устанавливается на БПЛА компании «Альбатрос».