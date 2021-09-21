Microsoft заставила Windows 11 занимать меньше места на диске

Microsoft удалит из Windows 11 ряд системных приложений, оставив только их ярлыки. Тем самым объем занимаемого ОС дискового пространства должен сократиться. При первом запуске таких программ все нужные файлы скачаются в фоне из Microsoft Store. Также Windows 11 получила улучшенный алгоритм сжатия самой ОС.

Windows 11 ограничат ресурсы

Корпорация Microsoft придумала, как сделать так, чтобы ее новая ОС Windows 11 потребляла меньше места на накопителе. По данным профильного ресурса Windows Latest, она добилась этого путем удаления ряда штатных программ из состава системы, а также за счет внесения изменений в технологию сжатия самой ОС.

Подробностей о том, что именно поменялось в данной технологии, пока нет, как нет и информации, какой объем будет занимать Windows 11 сразу после установки. Первая стабильная сборка ОС выйдет 5 октября 2021 г., и тогда все тайное станет явным.

С другой стороны, известно, что Microsoft сотворила с предустановленными приложениями. Например, из состава Windows 11 исчезнут программы Sticky Notes и Microsoft To-Do, своего рода виртуальные органайзеры.

Загрузка всех компонентов будет фоновой. Пользователь увидит лишь окно запуска программы

В системе останутся лишь ярлыки этих программ, открывающие исполняемые файлы (.exe). Все необходимые для их работы компоненты по умолчанию удалены из ОС. Кликая на такие ярлыки, пользователь инициирует не только запуск программы, но и подгрузку всех ее файлов из Microsoft Store.

Подобный подход в действительности уменьшит занимаемый Windows 11 объем на системном разделе. В то же время это сказывается на автономности системы – при отсутствии доступа в интернет первичный запуск нужной программы станет невозможным.

Не исключено, что в дальнейшем Microsoft применит аналогичный принцип и к другим штатным программам Windows 11. Пользователи могут работать далеко не со всеми из них, что позволит никогда не скачивать ненужные компоненты и экономить дисковое пространство.

До Windows 10 пока далеко

Пока что Microsoft не предоставила подробные данные об эффективности нового подхода к экономии места на диске. Далеко не факт, что она позволит высвободить пару гигабайтов – все будет зависеть от количества программ, которые Microsoft заменит «заглушками».

Между тем, изменений в печально известных технических характеристиках Windows 11 на сайте Microsoft на момент публикации материала не было. Системе по-прежнему требуется, по меньшей мере, 64-гигабайтный накопитель, и при этом нигде не указано, какую его часть займет сама система.

Системные требования Windows 11

В отношении требований ОС Windows 10 Microsoft более открыта. На сайте корпорации прямо указано, что этой системе нужно всего 16 ГБ дискового пространства для 32-битной версии и 20 ГБ для 64-битной. На основе этого можно сделать вывод, что для установки Windows 10 вполне достаточно SSD или флеш-памяти на 32 ГБ.

Сам себе «диетолог»

В Windows 11 пользователи смогут самостоятельно удалять часть компонентов системы для уменьшения ее объема, используя при этом штатные средства. Это коснется, в частности, предустановленных драйверов для Ethernet и Wi-Fi.

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После первой установки ОС комплект этих драйверов будет присутствовать в ней, чтобы их не пришлось устанавливать вручную. В дальнейшем пользователь сможет в любое время удалить лишние, несовместимые с его «железом». Соответствующая опция появится в приложении «Параметры», которым Microsoft мечтает заменить классическую «Панель управления».

Windows 10, несмотря на минимальные отличия от Windows 11, требуется намного меньше системных ресурсов

Делать это можно лишь в том случае, если замена материнской платы в случае с настольным ПК или покупка нового устройства (ноутбук, неттоп) с последующим переносом на него образа готовой системы не планируется. В противном случае потребуется заранее скачать нужные драйвера или переустановить ОС.

Первая полноценная ОС за шесть лет

Microsoft впервые показала Windows 11 в конце июня 2021 г. Ее премьера состоялась спустя почти шесть лет со дня выхода первой стабильной сборки Windows 10 (27 июля 2015 г.).

С релизом Windows 11 5 октября 2021 г. жизненный цикл Windows 10 не прекратится. Поддержка данной ОС со стороны Microsoft, подразумевающая выпуск обновлений, рассчитана до середины октября 2025 г.

В сравнении с предшествующей версией Windows 11 имеет массу отличий, видимых пользователю. В частности, это повсеместные скругленные углы элементов интерфейса. Как пишет Windows Latest со ссылкой на представителей Microsoft, это не приведет к просадке производительности системы за счет улучшенных алгоритмов рендеринга графики.

Также Windows 11 научится почти мгновенно выходить из спящего режима. Эту функцию Microsoft собиралась внедрить в ОС Windows 10X, выпуск которой, как сообщал CNews был отменен в середине мая 2021 г., за месяц до утечки ранней сборки Windows 11.