Искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок СХД

Как ожидают специалисты, вскоре проекты на базе машинного обучения и ИИ создадут новые требования к хранилищам данных, которым не будет соответствовать большая часть нынешних решений.

Новые исследования показывают, что проекты в области искусственного интеллекта, автоматизации и анализа больших данных способствуют фундаментальному сдвигу в сторону объектного хранилища на основе флэш-памяти. Об этом, в частности, говорится в новом отчете компании Scality. В то же время исследование показало, что, хотя некоторые компании ожидают изменений в течение года, все же более реалистичный прогноз для ощутимой смены технологической парадигмы ближе к трехлетнему или даже пятилетнему периоду.

Объектные all-flash СХД завоюют рынок в ближайшие годы

Опрашивая лиц, принимающих решения в области ИТ из таких стран как Великобритания, Франция и ФРГ, аналитики Scality выявили, что большинство организаций, стремящихся развернуть передовые проекты, связанные с искусственным интеллектом или машинным обучением, переходят на объектные хранилища all-flash, поскольку такие решения обеспечивают комплексную защиту информации и достаточно быстрый доступ к огромным объемам неструктурированные данных.

«Поскольку флеш-память становится все более доступной и ее стоимость в расчете на единицу емкости сокращается, теперь она подходит и для хранения данных большого объема», — пояснил Пол Спесиале (Paul Speciale), директор по продуктам Scality. — Спрос на объектные хранилища с флэш-носителями растет, и по мере снижения стоимости памяти, вероятно, накопители такого типа станут фактическим стандартом для объектных СХД. При этом сами системы хранения данного типа будут востребованы для все более широкого круга задач».

Объектные хранилища all-flash обеспечивают комплексную защиту информации и быстрый доступ к озерам данных

При этом временные оценки респондентов разделились. В то время как 90% опрошенных во всех трех странах считают, что переход к подобным решениям займет пять лет, 76%, а это большинство французских компаний ожидают, что основные изменения завершатся в течение трех лет. Незначительное меньшинство, порядка 3%, полагает, что смена технологий произойдет еще быстрее. Так считают, главным образом, британские фирмы, работающие в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, розничной торговли и транспорта.

«Искусственный интеллект и машинное обучение предъявляют особые требования к системам хранения данных. В первую очередь, это обеспечение предсказуемой и масштабируемой производительности, упрощение работы и снижение затрат, — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. — С такими задачами СХД на основе флэш-технологий на сегодняшний день справляются лучше всего All-Flash решения NetApp для построения инфраструктуры машинного обучения. Немаловажным преимуществом СХД NetApp является и глубокая интеграция с серверами машинного обучения, такими как NVIDIA DGX, позволяющими упростить и ускорить процессы, снизить риски при развертывании систем ИИ».