Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка

Сбербанк за первое полугодие 2021 г. продемонстрировал рекордную прибыль почти в 630 млрд руб., что в 2,2 раза выше, чем за первое полугодие 2020 г. Однако вместе с ростом выручки, у госбанка растет и убыток в сфере нефинансового бизнеса. Речь идет, в том числе о сервисах «Самокат», Delivery Club и «Ситимобил». Сбербанк инвестировал в нефинансовый бизнес $1 млрд за первое полугодие 2021 г., при этом убыток экосистемы за этот же период составил 19,2 млрд руб.



Увеличивается не только выручка, но и убыток

Прибыль Сбербанка за первое полугодие 2021 г. составила 629,8 млрд руб., что в 2,2 раза превышает аналогичный показатель 2020 г., следует из отчетности банка по международному стандарту МСФО. Основная доля пришлась на процентный доход, который достиг 861 млрд руб.; его приносят операции с банковскими картами и доходы от эквайринга — на фоне высокой трансакционной активности клиентов. При этом количество активных клиентов Сбербанка растет и на данный момент составляет 101,5 млн человек, корпоративных — 2,9 млн.

Помимо роста выручки Сбербанк демонстрирует рост операционных расходов, которые за II квартал 2021 г. выросли на 12,2% (на 32 млрд руб. больше по сравнению с I кварталом 2021 г.), составив 381,5 млрд руб. Как следует из отчетности банка, рост операционных расходов вызван наращиванием доли нефинансовых бизнесов.

Выручка Сбербанка растет вместе с убытками

При этом доход от нефинансового бизнеса Сбербанка составляет 74,7 млрд руб. Речь идет о цифровых нефинансовых услугах в области электронной коммерции, FoodTech&Mobility, Health, развлечений, облачных сервисов, кибербезопасности и пр. Несмотря на это, банк планирует за весь 2021 г. получить 200 млрд руб. выручки от данного сегмента.

Убыток экосистемы Сбербанка увеличился почти в три раза по сравнению с первым полугодием 2020 г. и составил 19,2 млрд руб. Отрицательные результаты показывает и EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) нефинансовых сервисов — 14,3 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. за первое полугодие 2020 г.

Убыточная экосистема Сбербанка

Вклад в убыточность экосистемы вносит совместное предприятие Сбербанка с Mail.ru Group «О2О холдинг». Речь идет о сервисах экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» и доставки готовой еды Delivery Club, а также об агрегаторе такси «Ситимобил». Все эти бизнесы в стадии быстрого роста и поэтому генерируют убытки, пояснила финансовый директор банка Александра Бурико «Ведомостям».

Предприятие «О2О холдинг» создано в конце 2019 г., и его общий убыток составил 16,2 млрд руб. в первом полугодии (в 1,8 раза больше, чем в 2020 г.), говорится в отчетности банка. При этом за первые полгода 2021 г. выручка «О2О холдинг» выросла до 22,9 млрд руб. (по сравнению с 5,4 млрд руб. в 2020 г.).

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Достичь 200 млрд руб. выручки нефинансового бизнеса Сбербанк рассчитывает, в частности, за счет самого крупного сегмента нефинансового бизнеса — электронной коммерции (входят сервисы доставки «Сбермаркет», «Самокат», «Сбермегамаркет»), пишут «Ведомости», ссылаясь на разговор с Бурико. По ее словам, важную роль в росте сегмента играет сезонность — активность во II квартале обычно замедляется, а в III–IV кварталах возрастает. Также Бурико отметила мультикатегорийный маркетплейс «Сбермегамаркет», который был запущен только в апреле 2021 г. Значительный прирост выручки сегмента электронной коммерции ожидается именно от него.

Инвестиции в нефинансовый бизнес

Сбербанк инвестировал в компании нефинансового бизнеса $1 млрд за первое полугодие 2021 г., что составляет 11,5% от всей выручки банка, пишут «Ведомости». Стоит отметить, что такую же сумму Сбербанк вложил за три года (с 2017 по 2019 гг.) в развитие его экосистемы. В течение ближайших трех лет банк планирует потратить на развитие нефинансового бизнеса около 350 млрд руб.

За первое полугодие 2021 г. Сбербанк приобрел 85% маркетплейса «Сбермегамаркет» (за 35 млрд руб.), 25% крупнейшего в России издателя учебников «Просвещение» (около 27 млрд руб.), а также инвестировал в «О2О холдинг» (57 млрд руб. по состоянию на 1 июня 2021 г.).

Изменится ли ситуация

Исходя из стратегии Сбербанка, его нефинансовый бизнес выйдет на безубыточность к 2023 г. Выручка этого сегмента должна вырасти более чем в 10 раз в течение трех лет, а общий оборот товаров — приблизиться к 500 млрд руб. К 2023 г. доля нефинансовых бизнесов экосистемы должна занять 5% в чистом операционном доходе Сбербанка. При этом к 2030 г. госбанк намерен получать 20-30% прибыли от нефинансового бизнеса экосистемы.