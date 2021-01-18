«Мозговой трест» цифровой экономики потратит 8 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта

Минэкономразвития предлагает назначить «Аналитический центр при Правительстве» ответственным за реализацию двух результатов федерального проекта «Искусственный интеллект», включая создание исследовательских центров. Общий бюджет, который планируется направить на достижение данных результатов, составляет 8,2 млрд руб.

Новая задача для АЦ

В распоряжении CNews оказался фрагмент письма, отправленного заместителем министра экономического развития Оксаной Тарасенко и касающегося федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика». Подлинность письма подтвердил источник в одной из организаций, связанных с реализацией данной нацпрограммы.

Тарасенко является куратором федпроекта «Искусственный интеллект». В своем письме она просит назначить «Аналитический центр при Правительстве» (АЦ) ответственным за достижение двух включенных в данный федпроект результатов.

Деньги на исследовательские центры по ИИ

Один из этих результатов заключается в поддержке исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в том числе в области «сильного» искусственного интеллекта, систем доверенного ИИ и этических аспектов применения ИИ. На эти цели в 2021-2024 гг. должно быть выделено 7,3 млрд руб., из этой суммы федеральный бюджет выделит 5,7 млрд руб., внебюджетные источники — 1,6 млрд руб.

По проекту развития ИИ в «Цифровой экономике» грядет перераспределение госсредств

Тарасенко предлагает назначить АЦ оператором по осуществлению организационно-технического, информационного и аналитического сопровождения конкурсного отбора получателей господдержки и мониторинга программ деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта.

Каждый год, вплоть до 2024 г., планируется создавать не менее шести исследовательских центров в сфере ИИ. Начиная с 2021 г., сотрудниками исследовательских центров ежегодно должно становиться не менее 30 аспирантов. Также должно быть привлечено не менее шести индустриальных партнеров. Начиная с 2022 г., исследовательскими центрами должно быть сформировано и ежегодно поддерживаться не менее шести фреймворков по искусственному интеллекту.

К 2024 г. за авторством специалистов данных исследовательских центров должно быть написано не менее 90 статей по теме ИИ, опубликованных в журналах I квартиля и индексированных в системах WOS/SCOPUS. Не меньшее количество статей специалистами центров должно быть сделано на конференциях по искусственному интеллекту уровня А+. Также центрами должно быть сформировано и проведено не менее 24 курсов лекций и семинаров по тематике ИИ.

Мониторинг реализации федпроекта и национальной стратегии ИИ

Другим результатом федпроекта «Искусственный интеллект», ответственным за который Тарасенко предлагает назначить АЦ, является проведение мониторинга реализации данного федпроекта и утвержденной в 2019 г. национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 г.

На АЦ предлагается возложить функции центра экспертизы по данному федпроекту, который будет ежегодно направлять в Минэкономразвития отчет о своей деятельности. На эти цели федеральный бюджет в 2021-2024 гг. выделит 897 млн руб.

Обозначенный результат включает в себя следующие мероприятия: разработка и актуализация индекса готовности компаний в приоритетных отраслях к внедрению ИИ, проведение общественной дискуссии для выявления ключевых вопросов этики применения ИИ, создание и актуализация национального онлайн-портала в сфере ИИ, проведение социологических опросов об удовлетворенности условиями работы в России гражданами, заинтересованными в развитии технологий ИИ, разработка и актуализация цифрового решения, обеспечивающего сбор информации об успехах технологических компаний и бесшовное использование сервисов институтов развития.

Индекс готовности компаний в приоритетных отраслях к внедрению ИИ должен будет охватывать не менее 150 компаний. В рамках общественной дискуссии для выявления ключевых вопросов этики применения ИИ должен будет проводиться форум по данной тематике. Национальный онлайн-портал в сфере ИИ должен будет иметь версии на русском и английском языках и подвергаться ежегодному аудиту. Также центром экспертизы ежегодно должно будет рассчитываться семь показателей федпроекта «Искусственный интеллект» и его основные индикаторы.

Вклад АЦ в создание в России цифровой экономики

Таким образом, общий размер расходов на достижение результатов федпроекта «Искусственный интеллект», ответственным за которые Тарасенко предлагает назначить АЦ, составит 8,2 млрд руб. В письме утверждается, что данное предложение согласовано еще с одной организацией, занимающейся реализацией нацпрограммы, — АНО «Цифровая экономика». В АЦ отказались от комментариев по данному вопросу. В пресс-службе Миэнокомразвития к моменту публикации на вопросы CNews ответить не смогли.

«Аналитический центр при Правительстве» занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства по основным вопросам социально-экономического развития страны в сферах финансов, промышленной политики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, энергоэффективности, охраны окружающей среды и др.

АЦ выполняет функции проектного офиса для нацпрограммы «Цифровая экономика» и отвечает за мониторинг выполнения результатов данной программы, а также является проектным офисом по одному из входящих в нацпрограмму федпроектов — «Цифровое государственное управление» (ЦГУ). Кроме того, центр участвует в достижении ряда результатов, заложенных в ЦГУ и в другой, входящий в нацпрограмму, федпроект — «Цифровые технологии». Наиболее крупным из этих мероприятий является создание Национальной системы управления данными (НСУД).