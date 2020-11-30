В России разрешат покупать и продавать машину через «Госуслуги»

Купля-продажа машин через «Госуслуги»

Власти могут разрешить покупать и продавать транспортные средства через «Госуслуги». Проект приказа, разработанный Минцифры, в котором предлагается добавить на портал пять новых сервисов, в том числе заключение и расторжение купли-продажи транспорта, опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как указано в пояснительной записке к проекту приказа, включение в список юридически значимых действий, осуществляемых через «Госуслуги», купли-продажи машин повысит популярность портала среди граждан и позволит им совершать сделки удаленно.

Кроме этого, в перечень юридически значимых операций, проводимых через «Госуслуги», предлагается включить: оформление договоров финансовой аренды (договоров лизинга), за исключением договоров, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями; оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию, которые осуществляют МФЦ; направление кредитору требования заемщика об изменении условий ипотечного кредитного договора; направление кредитором уведомления об изменении условий ипотечного кредитного договора.

Как разъясняется в пояснительной записке, совершение этих юридически значимых действий предлагается закреплять в виде электронных документов, подписываемых электронной подписью в личном кабинете портала госуслуг.

Как еще расширили сервисы на госуслугах в 2020 г.

Напомним, что 18 ноября 2019 г. Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра, подписал постановление «О внесении изменений в положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"». Согласно документу, планировалось, что юридически значимые действия, в том числе сделки купли-продажи имущества, можно будет совершать через «Госуслуги» в 2020 г.

Минцифры предлагает добавить на портал госуслуг пять новых сервисов, включая лизинг и куплю-продажу транспортных средств

В июле 2020 г. Минкомсвязи (теперь Минцифры) предложило сделать «Госуслуги» единым электронным сервисом для обращений в органы власти. В частности, граждане могут обжаловать решения надзорных органов в досудебном порядке через личный кабинет на портале госуслуг.

В сентябре 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил властям перевести все социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный формат. «Правительству РФ обеспечить к 1 января 2023 г. перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в сентябре 2020 г. в МВД одобрили продажу «красивых» автомобильных номеров на «Госуслугах». Этот сервис может появиться в России с 1 января 2021 г. Минэкономразвития выступало с предложением продавать эти номера через открытые электронные аукционы, однако МВД пока идею не поддержало.

Наконец 27 ноября 2020 г. на портале госуслуг заработал сервис отзывов на работу скорой помощи. Теперь россияне могут жаловаться на невозможность вызвать ее или дозвониться до поликлиники.