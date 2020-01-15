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Весь мир переходит на подержанные смартфоны. Спрос на новые стремительно сокращается

Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Эльяс Касми

Эксперты IDC зафиксировали 18-процентный рост продаж бывших в употреблении смартфонов в 2019 г. в масштабах всего мира. Их популярность продолжит расти из года в год на фоне падения интереса потребителей к новым гаджетам.

Старое интереснее нового

Исследовательская корпорация International Data Corporation (IDC) сообщила о росте продаж подержанных смартфонов по итогам 2019 г. Бывшие в употреблении гаджеты пользовались высоким спросом по всему миру, включая США.

Всего за 2019 г. было продано около 206,7 млн подержанных средств связи, и это на 17,6% больше результатов 2018 г. – за этот период подержанных смартфонов было реализовано в количестве 175,8 млн. Следует отметить, что под подержанными смартфонами IDC подразумевает и официально восстановленные, которые затем реализуются непосредственно производителями устройств.

Причины высокого спроса

По мнению экспертов IDC, интерес потребителей к подержанным смартфонам связан в первую очередь с желанием потребителей сэкономить – потратить меньше денег и купить смартфон, которым кто-то пользовался до них, чем приобрести полностью новый гаджет за существенно более крупную сумму. К тому же, в обозримом будущем возможностей снизить расходы на покупку смартфона станет больше – специалисты IDC уверены, что по мере распространения сотовых сетей пятого поколения (5G), владельцы устройств с поддержкой сетей 4G начнут избавляться от них в стремлении перейти на смартфон с 5G-модемом.

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Рынок подержанных смартфонов набирает обороты

К примеру, они могут воспользоваться услугой трейд-ина и сдать свой старый смартфон в обмен на новый. Такую услугу в мае 2018 г. запустил оператор связи «Мегафон» сразу в 47 городах России – он принимал подержанные смартфоны Samsung и Apple и предлагал за них скидку на новый гаджет любого производителя.

Новые смартфоны теряют популярность

На фоне стабильного роста спроса на подержанные смартфоны в течение всего 2019 г. продажи новых гаджетов по итогам 2019 г. продемонстрировали 5-процентное падение. Суммарные объемы продаж, по оценке IDC, составили 1,8 млн смартфонов против 1,89 млн в 2018 г. По прогнозам аналитиков компании, к 2023 г. поставки новых смартфонов сократятся до 1,73 млн устройств, и в дальнейшем ежегодно будет наблюдаться 1,8-процентное сокращение рынка.

Рост рынка подержанных смартфонов продолжится

В IDC полагают, что в ближайшие годы спрос на подержанные гаджеты будет расти и дальше. Согласно их прогнозу, рынок бывших в употреблении смартфонов к 2023 г. достигнет 332,9 млн в количественном эквиваленте и $67 млрд в деньгах. Среднегодовой темп роста (Compound Annnual Growth Rate, CAGR), в период с 2018 по 2023 гг. составит 13,6% на мировом рынке, 17,4% в США и 12,4% во всех остальных странах.

По итогам 2018 г. из 175,8 млн подержанных смартфонов 39 млн было продано в США, так что на эту страну пришлось 22,2% всех этих устройств. К 2023 г. это количество увеличится до 87,2 млн из 332,9 млн, а доля вырастет до 26,2%.

Без Apple не обойдется

Компания Apple определенным образом ответственна рост популярности подержанных мобильных устройств. Она официально реализует восстановленные гаджеты, в особенности смартфоны, которые стоят заметно дешевле полностью новых.

Под восстановленными (refurbished) Apple подразумевает смартфоны с новыми корпусом, комплектными аксессуарами и упаковкой. В ряде случаев, в зависимости от состояния подлежащего восстановлению устройства, замене на новые могут подвергнуться и другие компоненты, в частности, дисплей.

В конце декабря 2018 г. Apple предлагала россиянам дешевые восстановленные смартфоны iPhone X. В России были доступны комплектации с 64 и 256 ГБ встроенной памяти по цене, 59 тыс. руб. и 69 тыс. руб. На момент старта продаж осенью 2017 г. оригинальный iPhone X стоил от 82 тыс. руб., то есть покупатель, смирившись с присутствием внутри его смартфона ряда бывших в употреблении компонентов, мог сэкономить 23 тыс. руб. Аналогичным был размер скидки и при покупке 256-гигабайтной версии (стоимость нового – 92 тыс. руб.). Это была вторая попытка Apple вывести на российский рынок восстановленные iPhone X. Первая состоялась в июле 2018 г., но после выхода обновленной линейки в сентябре 2018 г. продажи были прекращены.

На момент публикации материала в российском ассортименте Apple не было ни одного восстановленного устройства. В США из всех вышедших iPhone Apple предлагает сейчас только восстановленный iPhone X – 64 ГБ за $600 вместо $900 и 256 ГБ за $700 вместо $1050.



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