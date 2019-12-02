Цифровой трансформацией Ростеха займется замглавы ФАС

Замглавы ФАС России Рачик Петросян перешел в госкорпорацию Ростех на пост директора по цифровой трансформации. Это его первое новое место работы после ФАС, в которой он строил карьеру на протяжении 14 лет.

Уход из ФАС

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Рачик Петросян ушел со своего поста и перешел на работу в госкорпорацию Ростех. В новой организации он занял должность директора по цифровой трансформации.

Рачик Петросян был освобожден от должности замруководителя ФАС распоряжением Правительства ФАС за номером 2840-р от 28 ноября 2019 г. Текст распоряжения опубликован на портале правовой информации. Документ подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Новые должностные обязанности

На посту директора по цифровой трансформации Ростеха, который он занимает с 29 ноября 2019 г., Рачик Петросян займется в первую очередь обеспечением разработки и реализации Стратегии цифровой трансформации. Вместе с этим он будет руководить реализацией всех задач, имеющих непосредственное отношение к нацпроекту «Цифровая экономика», а также синхронизацией ИТ-систем Ростеха и ее организацией и развитием участия и компетенций корпорации и её партнеров в цифровых продуктах и иных сферах.

Рачик Петросян

В список задач Петросяна на новой должности дополнительно войдет взаимодействие с органами власти и предпринимательским сообществом.

Достижения замглавы ФАС

Должность замруководителя ФАС России Рачик Петросян занимал с 28 апреля 2016 г. За неполные четыре года он, в частности, осуществил перевод всех открытых закупочных процедур в электронную форму и обеспечил поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на закупках госкомпании. Президент России Владимир Путин утвердил необходимые поправки к законодательству в январе 2018 г. Помимо этого, усилиями Рачика Петросяна процедуры распределения водных ресурсов были переведены в электронную форму, плюс был внедрен новый механизм административного обжалования в сфере строительства.

Карьера Рачика Петросяна

Рачик Петросян учился в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Вуз он окончил в 2002 г. и, спустя три года, в 2005 г. его приняли на работу в Федеральную антимонопольную службу. Фактически, с тех пор и вплоть до перехода в Ростех в ноябре 2019 г. он работал исключительно в этой структуре, периодически меняя должности.

Так, в 2007 г. Петросян был назначен на пост замруководителя Управления по контролю за госзаказом в ФАС России. В этом же году он окончил Российскую академию госслужбы при Президенте России по специальности юриспруденция.

Спустя два года, в 2009 г. Рачик Петросян получил должность начальника Управления контроля ЖКХ и природных ресурсов ФАС России. В декабре 2011 г. его назначили исполняющим обязанности руководителя Московского УФАС России, а феврале 2012 г. он возглавил этот отдел.

Данная должность стала последней для Рачика Петросяна перед назначением его заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Им он стал 26 апреля 2016 г.