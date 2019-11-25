Samsung впервые заработал в России на смартфонах больше, чем Apple

Компания IDC сообщила, что рынок смартфонов в России продемонстрировал годовой спад на 2,2% в штуках и 3,1% в деньгах. Лидером рынка стала Huawei, если говорить о количестве устройств. Apple, которая обычно была лидером по деньгам, впервые отступила на второе место, пропустив вперед Samsung.



Итоги квартала

По итогам III кв. 2019 г. на российский рынок смартфонов было поставлено 8,617 млн устройств, что на 2,2% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Их стоимость составила $2,029 млрд, показав годовой спад на 3,1% несмотря на стабильность рубля. Если учитывать кнопочные телефоны, объем рынка составил 10,646 млн устройств. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC.

Аналитики зафиксировали на рынке сдвиг потребительского спроса в сторону ценовой категории $200-300. Средняя розничная цена смартфона составила по итогам квартала $235, не показав значительных изменений по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, ранее аналитики ритейлера электроники «М.видео-Эльдорадо» и сотового оператора МТС разошлись во мнениях, вырос или упал российский рынок смартфонов по итогам III кв. 2019 г. МТС зафиксировал спад продаж в штуках на 1,6% и рост в деньгах на 3,4%.

Сеть «М.видео-Эльдорадо» привела другие данные: количество смартфонов, проданных в этот период, она оценила в 8,4 млн, а их стоимость — в 135 млрд руб. При этом первый показатель продемонстрировал годовой рост на 2-3%, а второй — на 9%, утверждала компания.

Лидеры рынка

Согласно данным IDC, лидером российского рынка по итогам квартала стала Huawei, которая с незначительным преимуществом обошла Samsung. Китайской компании не помешало то, что дальнейший доступ к коммерческим сервисам Google на ее новых моделях находится под вопросом. Популярностью пользовалась модель P30 Lite, а продажи более дорогих P30 и P30 Pro несколько ослабли, поскольку потребители в ряде случаев стали предпочитать Y5 Lite. Если говорить о бренде Honor, который принадлежит Huawei, то здесь наиболее востребованной аналитики называют модель 8А.

Продажи смартфонов Samsung в России впервые превзошли продажи iPhone по деньгам

На третьем месте по-прежнему остается Xiaomi, которая удерживает его с начала года. Самыми популярными у производителя в минувшем квартале были модели Redmi 7A, Note 7 и Go. Поставки Apple на российском рынке падают четвертый квартал подряд, если говорить о количестве устройств. Но по деньгам компания оставалась лидером рынка. Однако теперь все изменилось — в III кв. продажи Samsung в денежном выражении впервые оказались больше, чем у Apple. Наибольшим спросом среди устройств Apple пользовались iPhone XR, а новые iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max составили почти четверть продаж в денежном выражении.

Технологический прорыв

По словам аналитика IDC Russia and CIS Ольги Бабининой, технические характеристики смартфонов, которые поступают на российский рынок, быстро растут. Примерно половина текущего ассортимента — это смартфоны с соотношением сторон 19,5:9, хотя год назад таких тонких широких экранов практически не было. Почти две трети устройств сейчас оснащены экраном с диагональю более 6 дюймов, а ведь менее двух лет назад о таких смартфонах речи еще не шло. Кроме того, более 16% смартфонов на сегодняшний день могут похвастать встроенной памятью 128 Гб и более, хотя год назад это было редкостью.

Следующие крупные изменения на российском рынке смартфонов будут связаны с появлением устройств с поддержкой 5G. Предположительно, это будет распространенная функция среди премиальных устройств, которые выйдут в следующем году. Пока что российские операторы все еще тестируют эту технологию.