Astra Linux Server становится платформой с ключевыми функциями построения серверной инфраструктуры

«Группа Астра» объявила о расширении функциональности серверной операционной системы собственными технологиями, лежащими в основе продуктов группы — теперь заказчику не нужно самостоятельно собирать отдельные компоненты в единое целое. Операционная система становится единой платформой и средой исполнения востребованных инфраструктурных сценариев, а общий процессный слой задает правила совместимости, поставки, обновления, документации и сопровождения.

Заказчикам Astra Linux Server станут доступны базовые функции службы каталога, СУБД, сертифицированный сценарий контейнеризации, типовые операции инвентаризации, выпуска и применения сертификатов. Они реализованы на базе того же технологического стека, который лежит в основе продуктов экосистемы Astra Linux, и экспертизы «Группы Астра». Например, базовые функции работы с базами данных реализованы на ядре СУБД Tantor на той же кодовой базе PostgreSQL, что и в корпоративных редакциях Tantor, с гарантированной совместимостью и путем миграции на коммерческие версии.

Платформенный подход позволяет решать типовые задачи сразу после приобретения операционной системы благодаря проверенной совместимости компонентов, единому жизненному циклу и поддержке. Таким образом организация упростит и ускорит интеграцию. Astra Linux Server открывает пути развития: по мере роста инфраструктуры заказчик может переходить на профильные коммерческие продукты в рамках того же стека решений и с тем же поставщиком поддержки, сократив время и затраты на тестирование технологий.

В рамках поставки появятся базовые функции платформы контейнеризации «Боцман», сертифицированной по четвертому уровню доверия ФСТЭК России. Станут доступны функции управления базами данных PostgreSQL с базовыми доработками для проектов без требований к доступности и без поддержки кластеризации. Также лицензия дополнится возможностями централизованного учета парка серверов и рабочих станций. Заказчик сможет построить доменную инфраструктуру для аутентификации, управления пользователями, компьютерами и группами. При этом если в ходе эксплуатации организация обнаружит потребность в более полном наборе функций, она может внедрить соответствующие коммерческие решения «Группы Астра», такие как ALD Pro, ACM, Tantor Postgres и «Боцман».

Платформенная модель Astra Linux Server в первую очередь отвечает запросам небольших и средних организаций, которым на старте достаточно типовых серверных сценариев. В отличие от альтернативного подхода — самостоятельной интеграции open source-компонентов в отсутствие официальной поддержки — Astra Linux Server снимает с ИТ-подразделения дополнительные трудозатраты и ответственность за совместимость, обновление и решение возникающих проблем. Кроме того, платформенный подход дает более широкую функциональность за счет интеграции зрелых технологий.

«Раньше заказчику приходилось самостоятельно собирать серверную инфраструктуру из отдельных продуктов, проверять их совместимость и обеспечивать поддержку. Теперь основные функции уже входят в Astra Linux Server и готовы к использованию. Мы объединяем технологии «Группы Астра» в единую платформу, чтобы запускать и развивать ИТ-инфраструктуру было проще, быстрее и надежнее», — сказал Алексей Фоменко, директор по серверным решениям «Группы Астра».