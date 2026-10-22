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«Ростелеком» презентовал аппаратно-программный комплекс «Кибер-Шериф»

«Ростелеком» презентовал аппаратно-программный комплекс «Кибер-Шериф». Система создана для повышения безопасности и снижения аварийности на опасных участках федеральных трасс и городских улицах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Кибер-Шериф» монтируется на патрульный автомобиль и работает во время движения. Главная особенность комплекса — круговая видеосигнальная панель с обзором на 360 градусов. Цифровые камеры по периметру автоматически фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, а также нарушения правил остановки и стоянки. Кроме того, система распознает номера машин, что позволяет обнаружить транспорт, находящийся в розыске или представляющий оперативный интерес.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Владимир Барвинский, директор филиала «Ростелекома» в Тюменской и Курганской областях: «Наш “цифровой офицер” готов работать в любую погоду. Сейчас дороги Тюменской области контролируют два комплекса “Кибер-Шериф” — в Тюмени и в Тобольске. Все данные поступают в режиме реального времени в специальное программное обеспечение “Паутина”. Внедрение цифровых технологий в сферу безопасности — важный шаг к повышению культуры вождения. Аналитика показывает, что наличие автоматизированных комплексов дисциплинирует автомобилистов и позволяет оперативно выявлять нарушения, которые чаще всего становятся причинами ДТП. В декабре 2026 года планируется запуск третьего автомобиля в Тюменской области, который будет курсировать на северном направлении федеральной трассы».

Андрей Миллер, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области: «С начала года в Тюменской области камеры зафиксировали свыше 2,6 млн нарушений правил дорожного движения, 2 233 из них — благодаря системе “Кибер-Шериф”, в том числе превышение скорости 1943 нарушения и 290 – неправильная парковка. Установка камер ведется исключительно на аварийно-опасных участках, а не в местах с наибольшей концентрацией нарушений. Главная цель — повышение безопасности и сохранение жизни граждан. По статистике, на дорогах с наличием устройств фотовидеофиксации или под контролем мобильных комплексов количество ДТП постепенно уменьшается».

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