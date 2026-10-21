VPG LaserONE разработала ИИ-ассистент хирурга в урологии Urolase Vision System

VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявляет о создании отечественного ИИ-ассистента хирурга в урологии Urolase Vision System (UVS). Инновационная платформа анализирует эндоскопический видеопоток в реальном времени, распознает тип конкремента и подбирает оптимальные параметры лазерной литотрипсии, обеспечивая врачам обоснованную отправную точку с первых секунд операции. Решение является надстройкой к уже эксплуатируемым лазерным системам Urolase+, Urolase+ Premium и Urolase MAX и готово к интеграции в операционные блоки ведущих клиник страны. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Малоинвазивная урологическая хирургия – одна из наиболее сложных областей, где эффективность литотрипсии напрямую зависит от точного подбора параметров лазерного излучения. Состав камня часто неоднороден, оболочка и ядро могут существенно различаться по структуре, что требует постоянной корректировки режима работы оборудования по ходу вмешательства. До появления интеллектуальных ассистентов хирург был вынужден принимать решения, опираясь исключительно на собственный клинический опыт и визуальную оценку. Это увеличивало время операции, создавало риски неполного разрушения конкремента и повышало нагрузку на врача, которому приходилось одновременно контролировать изображение с эндоскопа, параметры лазера и показания датчиков ткани на разных мониторах.

Urolase Vision System кардинально меняет этот подход. Система в реальном времени анализирует видеопоток с эндоскопа, определяет тип, размер и локализацию камня, а за доли секунды сводит все факторы в единую рекомендацию по параметрам лазера. Предустановленные режимы сформированы на основе многолетнего клинического опыта, при этом хирург сохраняет полный контроль и при необходимости может скорректировать настройки. Ключевой особенностью UVS является классификация в динамике. После разрушения поверхностного слоя камня система автоматически переопределяет его состав и корректирует параметры под содержимое, обеспечивая точность на каждом этапе вмешательства. Перечень распознаваемых типов конкрементов постоянно расширяется, так как ИИ продолжает обучаться на новых клинических случаях.

Для медицинских учреждений внедрение UVS означает переход на качественно новый уровень организации операционного процесса. Система объединяет изображение с эндоскопа, параметры лазера и данные датчика ткани в едином интерфейсе, избавляя хирурга от необходимости распределять внимание между несколькими мониторами. Компактный корпус устройства (менее 10 кг) размещается поверх лазера или на эндоскопической стойке. UVS совместим с любыми моделями эндоскопов и встраивается в существующую инфраструктуру операционной без дорогостоящего переоборудования. Модульное меню позволяет каждому хирургу настраивать рабочее пространство под собственный стиль работы, а функция автоматической записи вмешательства (более 100 часов в памяти) обеспечивает материал для разбора сложных случаев, обучения молодых специалистов и формирования клинического архива без участия врача.

Особую ценность представляет расширяемая архитектура платформы, где новые функции внедряются дистанционно, без замены оборудования, и охватывают оба направления работы систем Urolase, литотрипсию и хирургию мягких тканей. В ближайших обновлениях планируется добавить визуализацию границ опухолей для более точной резекции, что расширит область применения системы в онкоурологии. Таким образом, клиника получает решение, которое с каждым обновлением становится точнее и функциональнее, а инвестиции в оборудование многократно окупаются за счет роста его возможностей.

Urolase Vision System несет свою ценность для всех участников лечебного процесса. Хирурги получают новый уровень комфорта в операционной и освобождаются от рутинной аналитики, сохраняя пространство для клинических решений. Для пациента применение ИИ-ассистента во время операции означает более щадящее, точное и безопасное малоинвазивное вмешательство с сокращенным временем реабилитации. Клиники не просто оснащаются современным оборудованием, но могут рассчитывать на высокую предсказуемость результата, снижение рисков и уникальное конкурентное преимущество на рынке медицинских услуг за счет обладания передовой ИИ-технологией.

«Urolase Vision System – это принципиально иной взгляд на взаимодействие хирурга и оборудования. Мы создали ИИ-ассистента, который не заменяет врача, а усиливает его возможности, беря на себя аналитическую рутину и предоставляя обоснованные рекомендации на основе реальных данных. В перспективе мы видим UVS как единую интеллектуальную платформу для всей урологической хирургии, где каждая функция делает вмешательство безопаснее, а работу врача точнее. Это тот случай, когда российские разработки не просто соответствуют мировым трендам, а формируют их», – отметил генеральный директор VPG LaserONE Сергей Размахаев.