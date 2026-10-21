«Невский экологический оператор» автоматизировал систему весового контроля и управление доступом на КПО

«Невский экологический оператор» автоматизировал систему весового контроля и управление доступом на одном из комплексов с помощью ПАК, разработанного оператором ИТ-решений «Обит». В результате среднее время обработки одного транспортного средства сократилось на 67%, а само решение планируют масштабировать на другие объекты. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

АО «Невский экологический оператор» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге. Деятельность компании включает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов c фокусом на экологическую безопасность. В компании действуют два комплекса по переработке отходов (КПО), несколько новых объектов находятся на стадии разработки.

Цифровизация процесса обращения с ТКО является одним из ключевых направлений развития отрасли. На каждом этапе цепочки необходимо точно идентифицировать участников процесса, фиксировать маршрут и массу отходов, а также передавать информацию в государственные информационные системы. При этом большое количество ручных операций, отсутствие автоматизированного контроля движения транспортных средств и фиксации всех операций увеличивает время обработки ТКО, а также создает риски ошибок и задержек передачи информации.

Задачей проекта стало создание прозрачного цифрового учета поступающих на КПО «Волхонка» отходов. Для решения этой задачи «Обит» разработал программно-аппаратный комплекс, который автоматизирует процессы идентификации, контроля допуска и движения транспортного средства, его взвешивания и фотофиксации, формирования данных и их передачи в информационные системы.

ПАК обеспечивает автоматическую идентификацию транспортных средств с помощью интеллектуальных IP-видеокамер и управляет дальнейшим перемещением по территории КПО. Отдельный блок решения отвечает за весовой контроль. Система с помощью ИИ-алгоритмов определяет корректность позиционирования автомобиля на платформе и обрабатывает показания тензометрических датчиков весов. Кроме того, ПАК автоматически формирует отчетность по периоду, контрагенту, типу операции, виду отходов и транспортному средству. Данные передаются в ФГИС УТКО, что обеспечивает сквозной цифровой учет операций.

По итогам проекта все операции, связанные с весовым контролем, переведены в цифровой формат. Среднее время обработки одного транспортного средства сократилось на 67%, а точность распознавания транспортных средств превышает 95%. Архитектура решения позволяет масштабировать технологию на другие объекты и процессы, в частности, на внутризаводское взвешивание и учет остатков сортировки.

«Автоматизация работы КПО — очередной шаг на пути цифровой трансформации нашей компании. Новый цифровой инструмент позволил сделать процесс работы КПО более управляемым и предсказуемым. При этом решение заложило основу для дальнейшей цифровизации процессов на наших объектах», — сказал Александр Васильев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и кибербезопасности АО «Невский экологический оператор».

«Подобные проекты требуют не только технологической экспертизы, но и глубокого понимания задач заказчика. В данном случае нам удалось объединить оборудование, программное обеспечение и сетевую инфраструктуру в единую систему и разработать решение, которое обеспечивает эффективный результат в реальных условиях эксплуатации и может развиваться вместе с бизнес-потребностями компании», — сказали в «Обит».