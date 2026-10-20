Cloud.ru предоставит «Навикон» ИИ-инструменты для корпоративных заказчиков

Системный интегратор и разработчик «Навикон» и провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru расширили партнерство и договорились совместно внедрять технологии искусственного интеллекта для корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Навикон».

Клиентам «Навикон» станут доступны платформенная инфраструктура и сервисы для работы с моделями искусственного интеллекта Cloud.ru. Решения закрывают полный цикл работы с ИИ – от доступа к готовым языковым моделям и экспериментов до запуска инференса и масштабирования на GPU-ресурсах. В частности, сервис Evolution Foundation Models предоставляет доступ к готовым LLM и другим ИИ-моделям через API, а Evolution ML Inference позволяет разворачивать собственные и специализированные модели на облачных вычислительных ресурсах.

«Навикон» планирует использовать эту технологическую базу для создания прикладных решений под задачи заказчиков, включая ИИ-ассистентов и агентов, интеллектуальный поиск и работу с корпоративными знаниями, анализ данных, автоматизацию отдельных бизнес-процессов и другие сценарии. Компания разрабатывает ИИ-стратегии и внедряет решения как в облаке, так и на локально развернутых нейросетях, а также развивает собственные прикладные ИИ-продукты.

«Навикон» будет отвечать за аудит ИТ-ландшафта заказчика, проектирование целевой архитектуры, миграцию, интеграцию решений и дальнейшее сопровождение. Таким образом, облачный провайдер предоставляет технологическую среду и вычислительные ресурсы, а интегратор – встраивает их в существующий ИТ-ландшафт клиента и адаптирует под конкретные бизнес-задачи.

«Навикон» и Cloud.ru сотрудничают с 2022 г. На первом этапе фокусными были проекты импортозамещения и развития корпоративной аналитики. Теперь стороны расширяют взаимодействие и планируют охватить более широкий круг задач, от проектирования и переноса ИТ-инфраструктуры до создания и промышленного внедрения ИИ-сервисов. В первую очередь речь идет о проектах миграции и развития облачной инфраструктуры, платформ данных и корпоративных систем, а также о запуске пилотных ИИ-инициатив с последующим развитием.

Объединение технологической основы Cloud.ru и экспертизы «Навикон» должно сократить путь от пилотирования новейших технологий до их промышленного использования.

«Сегодня заказчику недостаточно отдельно купить облачные мощности или получить доступ к языковой модели. Основная сложность начинается дальше: нужно выбрать подходящую архитектуру, соединить ИИ с корпоративными данными и системами, встроить его в реальные процессы и довести решение до промышленной эксплуатации. В партнерстве с Cloud.ru мы можем закрывать всю эту цепочку, от выстраивания инфраструктуры до реализации конкретного рабочего бизнес-сценария», – сказал Илья Народицкий, директор по стратегическим инновациям компании «Навикон».

«Корпоративный рынок переходит от экспериментов с ИИ к задаче промышленного внедрения, где одновременно требуются надежная инфраструктура, доступ к современным моделям и компетенции в части интеграции технологий в существующие процессы. Наше сотрудничество с командой “Навикон” ускорит запуск прикладных ИИ-проектов у заказчиков и миграцию российских компаний на интеллектуальные ИТ-решения», – сказал Дмитрий Юдин, директор по стратегии и развитию ИИ Cloud.ru.