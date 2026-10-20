Александр Ведяхин: Получить наследство без визита в банк теперь можно по всей России

Клиенты Сбербанка во всех регионах России могут получить деньги после оформления права на наследство у нотариуса онлайн — без бумажного свидетельства и визита в отделение банка. Новый сервис помогает пройти весь банковский этап получения наследства дистанционно в «СберБанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пилотный запуск сервиса состоялся в Москве: 20 апреля этого года прошла первая в России онлайн-выплата наследства. Затем технология стала доступна жителям Ростовской области и Приморского края. По итогам пилотного этапа сервис заработал по всей стране без ограничений по сумме наследства и числу наследников.

Право на наследство, как и прежде, оформляется у нотариуса. После этого клиенту достаточно открыть «СберБанк Онлайн», выбрать опцию «Получить наследство» и дать согласие на передачу электронного свидетельства из «Госуслуг» в банк. После проверки документа клиент получит уведомление и сможет выбрать счет для зачисления денег. Средства поступят на него мгновенно.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Право на наследство, как и прежде, оформляется у нотариуса — его роль в этом процессе остаётся ключевой. Мы упростили то, что происходит дальше: клиенту больше не нужно получать бумажное свидетельство и идти с ним в отделение банка. Все необходимые данные передаются с его согласия, а получить деньги можно в привычном приложении банка. Цифровое наследство — пример того, как совместная работа государства, нотариата и бизнеса помогает убрать лишнюю бюрократию в непростой для человека момент. Важно, чтобы такие решения одинаково работали для людей в любом регионе страны».

Сбербанк реализовал проект совместно с Минцифры России, Банком России и Федеральной нотариальной палатой. Основой сервиса стал новый цифровой документ — машиночитаемое свидетельство о праве на наследство, которое передается в банк через Цифровой профиль гражданина.

Ежемесячно цифровым профилем пользуется 1,6 млн клиентов Сбербанка, всего они оформили уже 38 млн согласий на передачу данных. Уже сейчас с его помощью клиенты оформляют кредиты и дебетовые карты, проводят сделки с аккредитивами, подключают биометрию и совершают платежи.