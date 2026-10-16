Каталог mlgrp.info собрал более 1200 складских, 3PL- и фулфилмент-операторов из 80 регионов России

Независимый онлайн-каталог mlgrp.info объединил на одной площадке 1211 карточек складских объектов и операторов: 799 из них относятся к 3PL, 410 — к фулфилменту. Каталог охватывает все восемь федеральных округов страны, от Калининграда до Камчатки, и помогает селлерам маркетплейсов, производителям и дистрибьюторам быстро найти логистического партнера в нужном городе. Об этом CNews сообщили представители mlgrp.info.

Рынок складской логистики остается фрагментированным: сотни независимых операторов работают в регионах, но информацию о них приходится собирать по сайтам, объявлениям и рекомендациям. mlgrp.info сводит эти данные в единый формат. В карточках указываются адрес объекта, перечень операций (ответственное хранение, приемка и отгрузка, кросс-докинг, маркировка, упаковка, доставка и др.), контакты и ссылка на сайт компании. 983 карточки сопровождаются фотографиями складов, 566 содержат данные о площади объекта, а в 470 карточках опубликованы тарифы на услуги.

Наибольшее число операторов представлено в Москве и Московской области (182 карточки), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (68), Республике Татарстан (60), Свердловской (53) и Новосибирской (44) областях, Краснодарском (43) и Приморском (40) краях. При этом в каталоге есть операторы и в регионах, где выбор подрядчика традиционно затруднен: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Северном Кавказе и на Русском Севере.

Посетитель сайта может выбрать регион или федеральный округ, отфильтровать операторов по формату работы (3PL или фулфилмент) и связаться с компанией напрямую по контактам из карточки. В каталог включаются только независимые 3PL- и фулфилмент-операторы, в том числе обслуживающие маркетплейсы; собственные склады маркетплейсов на площадке не размещаются. Операторы, которых еще нет в каталоге, могут разместить свой объект через форму «Разместить объект» на сайте.

«Мы собрали в одном месте независимых операторов со всей страны, чтобы селлер или производитель мог за несколько минут найти склад в нужном городе и сразу связаться с ним напрямую», — сказал Андрей Ахатов, основатель mlgrp.info.