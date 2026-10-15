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Жителям Мценска Орловской области стал доступен гигабитный интернет МТС

МТС сообщила о запуске сети домашнего высокоскоростного интернета в Мценске Орловской области. Строительство новой телеком-инфраструктуры позволило подключить первые 12 домов к фиксированному интернету со скоростью до 1 Гбит/с в микрорайоне В.

Теперь высокоскоростной интернет доступен для 3 тыс. семей в 12 домах на улице Машиностроителей. В ближайшее время сеть расширится на улицы Катукова, Кузьмина и Школьный проезд.

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Дома подключаются по технологии GPON (оптика до клиента), которая не просто обеспечивает стабильный высокоскоростной доступ в интернет, но и не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования, что максимально эстетично для любой застройки. Пропускной способности в 1 Гбит/с достаточно, чтобы вся семья одновременно смотрела видео в 4K, скачивала объемные файлы и проводила видеоконференции без задержек и потери качества. Высокоскоростное соединение позволяет использовать цифровые сервисы умного дома и видеонаблюдение, а также играть в «тяжелые» игры.

«В этом районе Мценска предпочитает приобретать квартиры молодежь, многие работают из дома, поэтому важно, чтобы мощности интернета хватало на видеоконференции, умные устройства и онлайн-игры. А возможность подключить единым “пакетом” связь, ТВ, интернет значительно оптимизирует процесс оплаты услуг», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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