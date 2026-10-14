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«Турбо Облако» расширило возможности корпоративного хранилища для клиентов

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК «РТК-ЦОД», объявил о расширении возможностей сервиса «Облачный диск». Теперь компании могут увеличивать объем хранилища без обращения в техническую поддержку и самостоятельно подключать резервное копирование. Обновление помогает быстрее адаптировать дисковые ресурсы к задачам бизнеса и предусмотреть возможность восстановления данных при их случайном удалении.

При росте объема данных компаниям важно быстро получать дополнительные ресурсы — например, при миграции ИТ-инфраструктуры, работе с большими архивами или увеличении нагрузки на корпоративные системы. Теперь пользователи «Облачного диска» могут самостоятельно подключить через личный кабинет до 10 дополнительных дисков — без заявок в поддержку и ожидания участия технических специалистов. Кроме того, снято прежнее ограничение в 12 ТБ на максимальный размер диска. Это позволяет создавать хранилища большего объёма и подбирать конфигурацию под потребности конкретного проекта.

Второе изменение помогает заранее предусмотреть возможность восстановления данных. Пользователи теперь могут самостоятельно включить резервное копирование для любого облачного диска. Копии хранятся в течение 14 дней, поэтому при случайном удалении нужных данных можно обратиться в техническую поддержку и запросить их восстановление. Восстановление отдельных файлов, папок и объектов уже включено в стоимость услуги — отдельно оплачивать эту операцию не нужно.

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Татьяна Миронова, директор по продуктам «Турбо Облака», сказала: «Мы развиваем "Облачный диск", чтобы клиентам было проще управлять ресурсами и данными. Если проекту требуется больше места, компания может самостоятельно увеличить объем хранилища, не дожидаясь обработки заявки. А подключение резервного копирования позволяет заранее предусмотреть сценарий восстановления данных при случайном удалении. Так бизнес получает больше гибкости в управлении хранилищем и может выбирать необходимые возможности в зависимости от своих задач без лишних операционных действий».

«Облачный диск» — это защищенное корпоративное хранилище документов и медиафайлов, развёрнутое на инфраструктуре «Турбо Облака». Сервис обеспечивает хранение данных с разграничением прав доступа, поддерживает совместную работу команд, а также интеграцию с корпоративными системами через API и AD/LDAP. Пользователям доступна синхронизация локальных папок, работа через веб-интерфейс и приложения для Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Ответственность за отказоустойчивость и доступность сервиса находится на стороне облачного провайдера.

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