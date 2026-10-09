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Разработан GIS WebServer SE версии 7.6.0 для операционных систем Astra Linux

В КБ «Панорама» разработан GIS WebServer SE версии 7.6.0 для операционных систем Astra Linux, Альт СП, РЕД ОС, Ubuntu и MS Windows. В новой версии усовершенствованы инструменты работы с пространственными данными и администрирования геопорталов. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В программе реализована поддержка векторных тайлов MVT (Mapbox Vector Tiles). Теперь в составе проекта можно публиковать слои с указанием адреса стиля (Style URL) или адреса слоя. Векторные тайлы обеспечивают отображение легенды на основе Style JSON, предоставляют выбор объектов на карте и просмотр информации об объектах. При отображении учитывается плотность экрана, что позволяет корректно отображать данные на устройствах с различными характеристиками дисплея.

В модуле администрирования добавлена настройка компонента «Таблица атрибутов». Внешние источники теперь задаются на уровне приложения и могут подключаться к отдельным проектам. Для таблиц можно настроить возможность редактирования. Разделы каталогов «Сервисы», «Слои», «Папки» и «Базы данных» объединены в единую категорию «Источники данных», что делает управление пространственными данными более удобным.

Расширена ролевая модель геопортала. Теперь для каждой группы пользователей, дополнительно к ограничению доступа к отдельным проектам, можно определить доступные для просмотра и редактирования слои и папки проекта карты, а также инструменты для работы с картой. Это позволяет повысить безопасность использования корпоративных систем и уменьшить дублирование данных в проектах карт. Для работы с большим количеством данных и компонентов реализован поиск по слоям и компонентам каталога.

Улучшена работа с отображением и атрибутивной информацией. В «Составе карты» реализована возможность включать и отключать все элементы легенды слоя одновременно. В «Пространственной базе данных» доработан режим «Только заполненные поля»: его состояние теперь сохраняется отдельно для каждой таблицы, включая подчиненные, а состав отображаемых столбцов формируется с учетом выбранного режима. Усовершенствовано отображение GeoJSON-данных, стили по умолчанию теперь определяются с учетом типа геометрии.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

GIS WebServer SE применяется при построении закрытых корпоративных систем с обеспечением защиты данных, имеющих гриф секретности или коммерческую тайну. GIS WebServer SE реализован с использованием инструментария GIS WebToolKit SE, который может применяться в средствах разработки, использующих JavaScript и TypeScript.

На базе GIS WebServer SE и других серверных продуктов КБ «Панорама» реализована Региональная ГИС Рязанской области (РГИС РО). РГИС РО - специализированный многофункциональный геопортал, интерактивные возможности которого предоставляют доступ к достоверным сведениям об объектах различных категорий. РГИС РО доступна широкому кругу пользователей – органам власти, гражданам, организациям, в том числе потенциальным инвесторам и частным компаниям. Региональная ГИС Рязанской области помогает в принятии решений по различным направлениям социально-экономического развития.

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