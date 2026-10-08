«Самолет Банк» внедрил PayControl в цифровой банк для физических лиц

«Самолет Банк» завершил внедрение решения PayControl для подтверждения финансовых операций клиентов — физических лиц. Решение используется в мобильном приложении банка и позволяет отказаться от СМС и PUSH-кодов при подтверждении платежей в соответствии с требованиями Положения Банка России № 851-П. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Мобильное приложение «Самолет Банк» построено на платформе дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0, разработанной компанией iSimpleLab — российским разработчиком решений для цифровых каналов обслуживания. В рамках сотрудничества iSimpleLab совместно с SafeTech обеспечили интеграцию PayControl в мобильное приложение банка, что позволило внедрить современный механизм подтверждения операций с использованием мобильной электронной подписи.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи для безопасного и удобного подтверждения финансовых операций во всех цифровых каналах банка. Решение использует современные криптографические механизмы, которые обеспечивают целостность данных и безопасность хранения ключей.

Внедрение решения позволило «Самолет Банку» перейти на более защищенный способ подтверждения операций и снизить риски, связанные с фишинговыми атаками, социальной инженерией и компрометацией OTP-кодов.

Для клиента процесс остается простым: операция, инициированная в любом цифровом канале банка, автоматически передается на мобильное устройство пользователя и подтверждается одним касанием.

Таким образом, банк получает более высокий уровень защиты дистанционных финансовых операций и выполняет требования регулятора, а клиенты — быстрый и удобный способ подтверждения платежей без СМС и PUSH-кодов.

«Количество мошеннических атак продолжает расти из года в год, и СМС-коды больше не являются надежным способом подтверждения финансовых операций из-за высокой вероятности их перехвата. PayControl помогает снизить этот риск и защитить денежные средства пользователей. При этом подтверждение транзакции занимает всего 3,5 секунды — это в разы быстрее ожидания СМС-кода. Офлайн-режим также позволяет подтверждать операции даже находясь вне зоны покрытия операторов», — сказала Ирина Чурикова, директор по работе с финансовым сектором компании SafeTech.