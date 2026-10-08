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Группа Arenadata развивает дата-платформу в направлении интеграции с ИИ

Группа Arenadata продолжает развивать функциональность своей дата-платформы, адаптируя ее для сценариев с использованием искусственного интеллекта, заявили представители компании на форуме «Цифровые решения». В Arenadata ИИ рассматривают не просто как инструмент анализа данных, а как полноценного пользователя платформы. Это требует, чтобы продукты учитывали специфику ИИ-агентов: их права доступа, способы взаимодействия с данными и потребность в контексте. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

«На первом этапе основным пользователем данных был человек. Он писал SQL-запросы, изучал отчёты и дашборды, а также использовал информацию, хранящуюся в продуктах Arenadata. Затем появились детерминированные программные роботы. Такие решения автоматизировали отдельные операции и выполняли заранее заданные сценарии, опираясь на данные из корпоративных систем. Теперь к ним добавились ИИ-агенты. Они могут самостоятельно интерпретировать запросы, выбирать источники, формировать гипотезы и выполнять последовательность действий для достижения цели. Поэтому ИИ-агент становится полноценным пользователем данных со своими правами доступа, возможностями и ограничениями», — сказал Петр Емельянов, директор по дата-стратегии и искусственному интеллекту группы Arenadata.

Такой подход требует адаптировать дата-платформу в том числе и под работу интеллектуальных сервисов. Для ИИ важны качество и полнота метаданных, понятное описание объектов, информация о происхождении данных и возможность безопасно обращаться к нужным источникам.

В числе продуктов дата-платформы, поддерживающих работу с ИИ-сценариями.

Arenadata Hyperwave (ADH) — универсальная гибридная платформа для хранения, обработки и анализа данных любого типа и объёма. Она поддерживает современные архитектурные подходы и может использоваться как основа для хранения данных, необходимых ИИ-приложениям.

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Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная СУБД на базе ClickHouse для оперативной аналитики по большим объёмам структурированных данных. ADQM позволяет формировать аналитические отчёты и быстро предоставлять ИИ-сервисам доступ к подготовленным наборам данных.

Arenadata Catalog (ADC) — система управления корпоративными данными, которая помогает внедрять процессы Data Governance. В ее состав входит модуль AI Data Steward: он анализирует недокументированные объекты, выявляет дубликаты, проверяет полноту описаний и предлагает дополнить сведения о происхождении данных. Решения оформляются в виде предложений или заявок на изменения, а сотрудник подтверждает их перед внесением в каталог. Таким образом, каталог работает как на людей, которые управляют данными, так и на внутренние ИИ-сервисы. Накопленные в нём сведения используются в операционной деятельности и становятся контекстом для интеллектуальных сценариев, построенных поверх дата-платформы.

В результате дата-платформа Arenadata объединяет хранение, подготовку, управление и защищённую обработку данных, необходимые для развития ИИ-сценариев. О развитии дата-платформы представители группы Arenadata рассказали на форуме «Цифровые решения». Среди посетителей стенда компании были Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, и Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства России.

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