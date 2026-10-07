В самом солнечном селе Приморья «МегаФон» усилил мобильную связь

Абоненты «МегаФона» теперь могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами в селе Голубовка. Инженеры оператора запустили здесь дополнительное телеком-оборудование и расширили зону устойчивого 4G-покрытия. В этой локации пользователям стал доступен мобильный интернет на средней скорости 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование в поселении работает в нескольких частотных диапазонах. Это позволило расширить цифровые возможности для абонентов — высокоскоростной интернет стал доступен на большей территории, а скорость передачи данных остается одинаково высокой как на открытой местности, так и в жилых домах.

Качественная мобильная связь востребована в этой локации. Голубовка расположена в нескольких километрах от Находки и является пригородом города-порта. Здесь постоянно проживает около 500 человек, а в теплое время года число пользователей существенно увеличивается.

Село находится в долине реки Партизанская, расположенной в нескольких километрах от моря и защищенной от холодных ветров и туманов сопками и горными хребтами. Здесь самый теплый и мягкий климат южного Приморья, поэтому приморцы называют это место Золотой долиной. Сюда приезжают, чтобы спуститься в Екатериновские пещеры, подняться на горы Брат и Сестра или сплавиться по реке. Теперь, отправляясь на отдых в район села Голубовка, туристы могут комфортно загрузить карты местности, отправить сообщение в мессенджере или сделать видеозвонок.

«В этом году мы провели масштабное обновление сети в населенных пунктах вокруг Находки, построив дополнительные базовые станции в селе Анна, районе Авангард поселка Ливадия, районе Ливадийского озера и в Голубовке. Расширение телеком-сети обеспечивает равный доступ к современным цифровым сервисам для жителей пригородов и туристов, делая отдых и жизнь за городом такими же комфортными, как и в черте города», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.