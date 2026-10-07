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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал российский чип для связи электронных устройств

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработал новую уникальную микросхему. Полностью отечественный чип объединяет разные электронные приборы в единую надежную сеть для быстрой передачи и обработки данных. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис Москва».

Компания уже подала документы для включения устройства в реестр российской промышленной продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе развивают микроэлектронику как одно из ключевых направлений технологического суверенитета страны. Сегодня в столичной ОЭЗ передовые компоненты создают более 40 компаний. Новая микросхема полностью производится в Москве по собственным технологиям и замещает сложные в поставках зарубежные аналоги. Всего предприятие выпустило свыше 10 тысяч типов микросхем для ключевых отраслей –— от телекоммуникаций до космоса. Только с начала 2026 года завод разработал 114 типов изделий, два из которых уже запущены в производство», — отметил Максим Ликсутов.

Разработкой занимается один из старейших производителей в сфере микроэлектроникикомпания «Ангстрем». Особенность микросхемы — в полном цикле на базе отечественных технологий: от проектирования кристалла до выпуска изделия. Это гарантирует контроль качества и стабильность поставок.

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Устройство работает по мировому протоколу RS-485, который остается стандартом в промышленной автоматизации, энергетике и системах безопасности. Чип устойчив к помехам, передает данные на большие расстояния и заменяет дорогие иностранные аналоги.

Разработка востребована в промышленности и городской инфраструктуре. Она используется в интеллектуальных датчиках, измерительных приборах, системах связи, безопасности и автоматического управления на заводах, где важна точная координация процессов. Изделие легко интегрируется в уже существующие технические системы.

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