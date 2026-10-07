«Первый Бит» внедрил единый расчет зарплаты в 15 подразделениях «Милорем-Сервис»

ИТ-интегратор «Первый Бит» (офис «Спортивная») завершил проект по переводу компании «Милорем-Сервис», занимающейся ремонтом и техническим оснащением железнодорожных локомотивов и моторных вагонов, с устаревшей «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») на связку «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» («1С:ЗУП КОРП») и «1С:ERP Управление предприятием» («1С:ERP»). Проект реализован небольшой командой за 10 месяцев с апреля 2025 по январь 2026 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В единую систему объединили все 15 подразделений, всего в системе заведено 120 автоматизированных рабочих мест. Первые корректные начисления зарплаты прошли уже в июне 2025 г., а отчетный 2025 г. компания закрыла без параллельного учета. Бизнес-эффект оказался измеримым: операционные и административные расходы сократились на 10%, трудозатраты в подразделениях – на 20%, получение регламентированной отчетности ускорилось на 25%.

Ранее компания «Милорем-Сервис» уже начинала переход с «1С:УПП» на современные решения совместно с другим подрядчиком, однако проект затянулся и не был завершен. В результате учет оказался в переходном состоянии: сотрудники одновременно работали в «1С:УПП» и «1С:ЗУП КОРП», данные по заработной плате, налогам и страховым взносам расходились между системами, что приводило к ошибкам пользователей. При этом сроки завершения проекта и целевая архитектура учета оставались неопределенными. Ситуация создавала риски для своевременной сдачи отчетности и увеличивала трудозатраты сотрудников.

В начале 2025 г. «Милорем-Сервис» обратилась за поддержкой в «Первый Бит».

«Завершать чужой проект всегда сложнее: нужно не просто внедрить систему, а разобраться в накопленных расхождениях и вернуть доверие пользователей. Мы восстановили данные, сохранили типовой функционал и выстроили интеграции, чтобы система работала в ежедневной практике. Параллельное внедрение на рабочей базе стало для заказчика самым безопасным путем», – сказал руководитель группы корпоративных проектов компании «Первый Бит» (офис «Спортивная») Алексей Штакал.

На первом этапе команда интегратора провела комплексный аудит текущего состояния системы. По его результатам было выявлено, что параллельное ведение учета привело к существенным расхождениям в данных по заработной плате, налогам и страховым взносам, критичным для корректного перехода на новую систему.

Специалисты восстановили взаиморасчеты с сотрудниками на конец 2024 г., выверили хронологию начислений и выплат, актуализировали справочники, зарплатные проекты и регистры НДФЛ. Вместо избыточных доработок команда максимально сохранила типовой функционал и адаптировала процессы заказчика под возможности конфигурации.

Внедрение проходило на рабочей базе, одновременно в 15 территориально-распределенных подразделениях компании: на этапе запуска учет велся параллельно в новой системе и в «1С:УПП», а данные регулярно сверялись между собой. Такой подход позволил снизить риски для пользователей и обеспечить достоверность данных при переходе

В рамках проекта были настроены интеграции «ЗУП–УПП» (для отражения данных по заработной плате с необходимой аналитикой) и «ЗУП–ERP» (для отражения заработной платы в регламентированном учете и автоматизации выплат с формированием платежных документов).

В самой «1С:ERP» был внедрен блок «Казначейство»: теперь зарплата выплачивается автоматически, работа с заявками на оплату централизована, а назначение платежа автоматически формируется по индивидуальным шаблонам заказчика для разных банков.

Результат – единая система для всех 15 подразделений, 120 АРМ, два внедренных решения и шесть подсистем. Введена централизованная архитектура хранения данных с разграничением прав доступа, что повысило безопасность и управляемость системы. В рамках проекта автоматизированы кадровый учет, расчет заработной платы, отпускных, больничных и других пособий, налогов и страховых взносов, а также подготовка регламентированной отчетности. Кроме того, настроены выгрузка зарплатных ведомостей в клиент-банк и электронный обмен с Социальным фондом через СЭДО.

«Мы получили единую систему для 15 подразделений и прозрачные расчеты. Кадры и бухгалтерия больше не живут в двух базах и не тратят время на сверки. Отчетность формируется быстрее, а у руководства появилась управляемая модель работы с персоналом. Это именно тот результат, к которому мы шли», – сказала главный бухгалтер «Милорем-Сервис» Екатерина Кемайкина.

Проект подтверждает: уже запущенное неудачное внедрение можно перезапустить и довести до промышленной эксплуатации, если начать с аудита, выверки данных и четкого плана. Первый Бит и «Милорем-Сервис» продолжают развитие системы, чтобы расчеты и кадровые процессы становились еще быстрее и прозрачнее. В ближайших планах – автоматизация загрузки данных по сдельным нарядам из «1С:ERP» в «1С:ЗУП КОРП».