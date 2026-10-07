От совместимости к синергии: «Р7» и «Группа Астра» подписали соглашение на ИТ-Форуме «Цифровые решения»

6 октября в ходе ИТ-форума «Цифровые решения» «Р7» и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство компаний-разработчиков будет направлено на развитие импортозамещения и распространение отечественных ИТ-решений для бизнеса и госсектора, в контексте достижения целей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Документ подписали директор департамента корпоративных продаж компании «Р7» Ольга Бородина и директор управления операционных систем «Группы Астра» Михаил Геллерман. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В первую очередь компании собираются совместно развивать магазин приложений Astra Store, определяя наиболее востребованные в контексте импортозамещения категории программного обеспечения, в том числе ИИ-сервисы, узкоспециализированные отраслевые программы и решения в области информационной безопасности. При этом будут поддерживаться высокие стандарты качества, включая единые требования к функциональности, безопасности и стандартам совместимости с операционной системой Astra Linux. Десктопная версия «Р7-Офис» уже успешно протестирована и оказалась полностью совместимой с магазином Astra Store.

Специалисты «Группы Астра» и «Р7» будут совместно работать ради достижения эффекта синергии продуктовых линеек и внедрения совместных решений. Также будет организовано сотрудничество по вопросам реализации информационной политики, направленной на внедрение отечественного ПО.

В рамках сотрудничества компании также будут работать над созданием новых российских технологий. Инженеры «Р7» и «Группы Астра» объединят усилия, чтобы ускорить наукоемкую разработку и быстрее заменять иностранный софт. Отдельное внимание стороны намерены уделить просветительским и образовательным проектам, направленным на внедрение отечественного программного обеспечения в учебных заведениях.

«Успешная цифровая трансформация, как и достижение целей нацпроекта «Экономика данных», невозможна без надежной и независимой ИТ-инфраструктуры. Как лидеры в своих сегментах, мы понимаем: пользователю нужна не пара отдельных продуктов, а связка, которая работает бесшовно и едино. Именно на это направлено наше партнерство: вместе мы закрываем потребность бизнеса и государства в готовых отечественных решениях.», — сказала Ольга Бородина, директор департамента корпоративных продаж компании «Р7».

«Мы уже много лет сотрудничаем с «Р7», регулярно подтверждая совместимость продуктов в рамках программы Ready for Astra и совместно оснащая нашим ПО образовательные учреждения. Новый шаг в развитии нашего партнерства — упрощение доставки решений «Р7» пользователям через магазин приложений Astra Store. Теперь заказчики, обновляя офисный пакет через Astra Store, могут быть уверены в его безопасности и полной совместимости с текущей версией операционной системы», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».