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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бородина Ольга

СОБЫТИЯ


07.10.2026 От совместимости к синергии: «Р7» и «Группа Астра» подписали соглашение на ИТ-Форуме «Цифровые решения» 2
02.04.2013 «Корус Консалтинг» модернизировал систему бюджетного управления для корпорации «Иркут» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Бородина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7110 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1512 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36793 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2034 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12360 1
Oracle Hyperion 261 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 168508 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1037 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 335 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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