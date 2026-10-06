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«1С-Рарус» автоматизировал финансовую и МСФО-отчетность на Самарском металлургическом заводе

«1С-Рарус» автоматизировал на Самарском металлургическом заводе финансовую отчетность, учет и отчетность по МСФО. На базе «1С:Управление холдингом» создана единая цифровая среда с общим учетным контуром предприятия, сокращены сроки подготовки отчетов по исполнению бюджетов и формирования управленческой отчетности, обеспечены возможности для успешной работы компании. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Самарский металлургический завод» (АО «СМЗ») — производитель алюминиевых полуфабрикатов. Завод выпускает продукцию, применяемую в авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслях, машиностроении и транспорте. На предприятии трудится более 3 тыс. человек.

После завершения в 2023 г. работ по импортозамещению и переводу предприятия на комплекс интегрируемых решений «1С:Корпорация» руководство инициировало автоматизацию процессов финансовой и МСФО-отчетности в «1С». Два новых проекта поручили команде «1С-Рарус» в Самаре, что обеспечило преемственность и совместимость решений с ИТ-инфраструктурой завода. Требовалось повысить прозрачность финансового учета и планирования, ускорить формирование отчетности и повысить управляемость предприятия.

Результаты проекта

Автоматизированы процессы подготовки финансовой управленческой отчетности P&L (Profit and Loss Statement - отчет о прибылях и убытках) с минимизацией ручных операций. Обеспечена полная прозрачность и согласованность управленческих и бухгалтерских данных.

Создана система подготовки отчетности, соответствующая стандартам МСФО. Это позволило вывести финансовую отчетность завода на новый уровень прозрачности и сопоставимости с мировыми практиками, а также обеспечить более высокий уровень информирования собственников и внешних пользователей. Теперь полный цикл подготовки отчетности МСФО — от первичных данных до итоговых форм — занимает не более 1 рабочего дня после закрытия периода, вместо 2-3 дней.

Скорость формирования бюджетных форм выросла в 3 раза. Информация из регламентированного учета теперь загружается автоматически, исключены ручные процедуры консолидации информации подразделений, ускорен процесс согласования и утверждения бюджетов.

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Все бюджетные формы и отчеты теперь хранятся в единой защищенной базе данных. Система обеспечивает: oцентрализованное хранение всех версий документов; oконтроль изменений с возможностью отслеживания истории правок; oзащиту от дублирования информации; oодновременную работу нескольких пользователей с данными.

Журавлев Дмитрий Анатольевич, финансовый директор АО «Самарский металлургический завод»: «При планировании и составлении отчетов для руководителей различного уровня теперь мы опираемся на точные и проверенные данные, что позволяет эффективно координировать сложный производственный цикл и иерархию подразделений. Сокращены сроки подготовки бюджетов и предоставления данных руководству, что особенно важно для успешной работы в условиях многочисленных и резких изменений, а также модернизации производств».

Полякова Светлана Николаевна, директор по финансовому контролю и общего центра обслуживания АО «Самарский металлургический завод»: «Для финансового блока реализация проекта стала качественным шагом вперед. Мы получили прозрачный, управляемый процесс подготовки отчетности по МСФО. Существенно ускорено формирование отчетности после закрытия периода и качественно изменилась работа нашей команды за счет уменьшения нагрузки по рутинному сбору данных — теперь мы можем больше фокусироваться именно на их анализе».

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