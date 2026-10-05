Вендор «Оптимакрос» открывает код для интеграции платформы в ИИ-контуры заказчиков

Компания «Оптимакрос» выложила в открытый доступ исходный код библиотеки Python SDK (Software Development Kit) — готовый набор инструментов, упрощающий создание программных решений на базе CPM/IBP-платформы Optimacros. Об этом CNews сообщили представители «Оптимакрос».

С развитием нейросетей и инструментов вайбкодинга значительно снизился порог входа в программирование — реализовывать интеграции стали не только профессиональные разработчики. Чтобы минимизировать риск неправильного использования кода, упростить взаимодействие с API и стандартизировать подход к созданию моделей на базе Optimacros, в компании решили открыть доступ к библиотеке Python.

Теперь партнеры и клиенты смогут самостоятельно расширять функциональность платформы и внедрять необходимые изменения без участия вендора. Библиотека Python SDK предоставляет готовый набор инструментов и решений, которые избавляют от необходимости писать вызовы API с нуля. Дополнительно открывается возможность использования различных сред разработки (IDE), таких как PyCharm, Visual Studio Code и других, что повышает эффективность программирования.

По оценке продуктовой команды «Оптимакрос», открытый код SDK должен в три раза сократить время разработки той части Python-кода, который взаимодействует с Optimacros. Также это упростит интеграцию и поддержку платформы в корпоративном ландшафте Enterprise-компаний, где бизнес-процесс сосредоточен не в одной системе, а распределен во множестве, либо где используется несколько воркспейсов Optimacros.

Глеб Канин, продуктовый директор «Оптимакрос»: «Открытие исходного кода Python SDK — стратегический шаг для вендора, производящего проприетарный продукт. Мы с командой приняли непростое управленческое решение, которое, безусловно, потребует от нас организационной перестройки и выделения ресурсов. Далеко не каждый вендор готов вкладываться в создание и развитие комьюнити внешних разработчиков. Но „Оптимакрос“ — открытая к изменениям и клиентоориентированная компания, а наша платформа — лидер в сегменте CPM/IBP-систем. Мы чувствуем ответственность за множество крупных российских заказчиков, которые используют Optimacros и сформировали свои центры компетенций, чтобы самостоятельно развивать модели и не зависеть от вендора. Для нас важно, чтобы процессы совместной разработки были стандартизированы, не вызывали сложностей и позволяли быстро создавать качественные интеграции, которые действительно решают бизнес-задачи клиентов. Мы надеемся, что наши клиенты и партнеры оценят этот шаг как сильную поддержку со стороны вендора».

Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос»: «Мы сделали важный шаг на пути к созданию мультиагентных ИИ-экосистем на базе Optimacros. Платформа может выступать ключевым звеном и единым источником правды для тех, кто отвечает за планирование в бизнесе. Python — наиболее востребованный язык в сфере искусственного интеллекта, а библиотека pySDK выступает одним из ключевых компонентов при разработке комплексных ИИ-решений. И вместе с готовящимся к релизу MCP-сервером открытие кода библиотеки расширяет возможности разработчиков и создает основу для интеграции Optimacros в современные технологические стеки с участием ИИ. Optimacros становится AI-ready платформой».