vStack выпустил vStack HCP 3.2 с NVMe Fabric и развитием Unified Storage

Российский разработчик гиперконвергентных платформ vStack выпустил обновление платформы vStack HCP. Главным новшеством версии стало внедрение NVMe Fabric и развитие Unified Storage. Основные направления релиза — более гибкое размещение виртуальных машин, развитие встроенного хранилища и усиление защиты от сбоев. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Одним из ключевых изменений стала технология NVMe Fabric. Раньше возможности запуска и восстановления виртуальной машины зависели от того, на каких серверах находились ее данные. Теперь хранилище доступно с разных узлов кластера, поэтому машину можно запустить или восстановить на любом подходящем сервере. При выборе сервера платформа учитывает доступные вычислительные ресурсы и расположение данных. Если один из серверов выходит из строя, его виртуальные машины могут быть распределены между несколькими оставшимися узлами. Это помогает эффективнее использовать оборудование и уменьшить объем простаивающей оперативной памяти, сохраняя необходимый резерв для восстановления нагрузки.

Второе важное направление обновления — развитие Unified Storage. Одни и те же ресурсы хранения можно одновременно использовать для виртуальных машин vStack HCP и внешних систем. Подключение выполняется по NVMe-oF/TCP или iSCSI, для которого предусмотрена дополнительная защита доступа. Администратор может из единого интерфейса управлять подключениями, томами и настройками доступа, а также следить за нагрузкой на хранилище, скоростью работы, задержками и возникающими ошибками. В ряде случаев это позволяет использовать ресурсы vStack HCP вместо отдельной специализированной системы хранения данных.

В версии 3.2 также автоматизирована работа с физическими дисками. Платформа обнаруживает установленные накопители, проверяет их состояние, выявляет признаки деградации, подбирает подходящий резервный диск и отслеживает восстановление данных. Благодаря этому многие аппаратные сбои могут обрабатываться без постоянного участия администратора, а информацию о состоянии дисков и хранилищ можно увидеть в интерфейсе управления.

Дополнительную защиту получили конфигурации из двух серверов. При потере связи узел должен подтвердить право работать с данными, прежде чем продолжить работу. Это снижает риск ситуации, когда два сервера одновременно изменяют одни и те же данные. Для сетевых сервисов реализован автоматический переход на резервный узел менее чем за 10 секунд с сохранением активных TCP-соединений.

Доработаны и кластеры, расположенные на разных площадках: улучшено их поведение при отключении и последующем возвращении серверов или целой площадки. Панель управления распределенной инфраструктурой теперь показывает в одном окне сводные данные о виртуальных машинах, виртуальных дата-центрах, сетях и сетевых шлюзах. Из нее также можно подключать кластеры и управлять пользователями и их правами.

Для контроля действий в vStack HCP появился единый журнал безопасности на 49 типов событий, фиксирующий входы, смену настроек и действия с виртуальными машинами. Записи связаны между собой с помощью SHA-256, журнал поддерживает фильтрацию, экспорт данных и уведомления о критических инцидентах.

На платформе доступны шесть готовых ролей, более 50 прав доступа и возможность создавать собственные роли. Администраторы могут гибко настраивать политики безопасности: блокировать учетные записи при переборе паролей, задавать требования к их сложности и запрещать повторное использование старых комбинаций.

Всего в релиз вошло более 200 изменений, направленных на повышение стабильности и качества платформы. Они затронули работу виртуальных машин, хранилища и физических дисков, сетевые функции, управление доступом, интерфейс, API, сбор показателей и диагностику ошибок.

«В vStack HCP 3.2 мы расширили возможности размещения и восстановления виртуальных машин, усилили защиту от сбоев и развили инструменты управления хранилищем. Заказчики могут гибче распределять нагрузку между серверами и использовать ресурсы хранения как для виртуальных машин vStack, так и для внешних систем. Это дает больше свободы при построении инфраструктуры и упрощает ее эксплуатацию», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.