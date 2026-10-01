«Конфидент» выпустила новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock Linux и ЕЦУ Dallas Lock

Система защиты информации Dallas Lock Linux 6.13.150 и ЕЦУ Dallas Lock 5.0.441.3 успешно прошли испытания, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора. Об этом CNews сообщил представитель компании «Конфидент».

В обновленной версии СЗИ Dallas Lock Linux реализованы следующие улучшения и доработки: новый вид лицензии без модуля защиты от НСД для лучшей совместимости с сертифицированными ОС; новый модуль «Средство обнаружения и реагирования», в котором доступно сканирование системы на индикаторы компрометации (IoC) и новая реакция на угрозы «Изоляция узла», которая отключает СВТ от сети передачи данных, сохраняя управление со стороны ЕЦУ Dallas Lock; преобразование USB-накопителей через отдельное приложение; запуск стороннего ПО в изолированной, безопасной среде – «песочнице», с возможностью настроить степень изоляции с помощью профилей запуска для конкретного приложения; индикация важных событий в журналах подсистем СОР и СОВ; настройки перечня контролируемых объектов подсистемы контроля целостности программно-аппаратной среды СВТ; управление в ЕЦУ профилями МЭ, заблокированными учетными записями, локальными и сетевыми принтерами; поддержка операционных систем: «Альт 11» («Рабочая станция», «Сервер»), «Альт 8 СП релиз 10 версия 2» («Рабочая станция», «Сервер»), Debian 12; поддержка кириллицы в логинах учетных записей; другие улучшения.

В обновленной версии ЕЦУ Dallas Lock реализованы. Новые возможности централизованного управления: управление профилями защиты МЭ для клиентов СЗИ Dallas Lock 8.0 и СЗИ Dallas Lock Linux; управление сегментами сети, фильтрами и веб-контролем МЭ для клиентов СЗИ Dallas Lock 8.0; управление заблокированными учетными записями пользователей на клиентах СЗИ Dallas Lock 8.0 и СЗИ Dallas Lock Linux, в том числе и для подчиненных доменов; управление дискреционным и мандатным доступом к локальным и сетевым принтерам; управление безопасной средой (песочницей) для клиентов СЗИ Dallas Lock Linux.

Выполнена доработка возможностей по управлению компонентом «Средство обнаружения и реагирования»: введена группировка индикаторов компрометации; добавлено управление политиками «Область сканирования» и «Автоматическое сканирование новых файлов»; реализовано создание правил автоматического реагирования с новыми действиями «Удалить файл» и «Изоляция узла».

Улучшены возможности администрирования: сбор новых отчетов с подчиненных ДБ, таких как список клиентов, список пользователей и лицензионная информация о клиентах; распределение квот управления клиентами между подчиненными доменами безопасности; контроль целостности программного и аппаратного обеспечения во всем ДБ средствами агента ЕЦУ; управление шаблонами с настройками политик безопасности, соответствующими требованиям руководящих и нормативных документов ФСТЭК России к КИИ; установка запрета на изменение политик компонентов на нижестоящих уровнях; удаленное обновление агента ЕЦУ.

Расширены возможности мониторинга клиентов СЗИ Dallas Lock 8.0: запуск проверки установленного ПО на наличие уязвимостей в соответствии с Банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России; формирование единого отчета по журналам событий; сбор отчётов о составе локальных групп пользователей.