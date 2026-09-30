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«Университет Иннополис» внедрит обучение ИИ-навыкам студентов-робототехников российских вузов

Эксперты ИТ-вуза разработали образовательный модуль для подготовки специалистов, владеющих инструментами искусственного интеллекта для предиктивной аналитики и планирования технического обслуживания в машиностроении. Модуль внедряется как часть дисциплины или самостоятельный курс в программы профильных технических университетов. Об этом CNews сообщили представители университета.

Новый образовательный модуль «Предиктивная аналитика и интеллектуальное планирование технического обслуживания в машиностроении» рассчитан на 144 академических часа и включает 82 часа практики на основе отраслевых примеров и проектных задач. Первым модуль интегрировал Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова.

Благодаря созданной программе студенты освоят работу с промышленными данными, построение моделей прогнозирования отказов и остаточного ресурса оборудования, а также ИИ-инструменты для оптимизации технического обслуживания, мониторинга и оценки эффективности. В практической части предусмотрена работа с языком программирования Python, библиотеками и операциями машинного обучения, языком структурированных запросов и средствами визуализации данных.

Модуль уже включен в программу бакалавриата «Мехатроника и робототехника» Института электроники, робототехники и ИИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Первые 14 студентов начнут обучение в шестом семестре 2026/27 учебного года.

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников
Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников Цифровизация

Замир Шомахов, директор Института электроники, робототехники и искусственного интеллекта КБГУ им. Х. М. Бербекова: «К шестому семестру студенты уже обладают базой по профильным инженерным дисциплинам и готовы переходить к работе с массивами промышленных данных и предиктивными моделями. Мы хотим, чтобы наши выпускники выходили из стен института с чётким пониманием того, как ИИ трансформирует традиционные отрасли. Сильная ИТ- и аналитическая школа Университета Иннополис сможет дать им ту цифровую надстройку, которая превращает хорошего инженера-механика в востребованного архитектора умных производств».

В случае прохождения модуля как самостоятельного курса его выпускники смогут работать аналитиками данных, инженерами по предиктивной аналитике и специалистами по цифровому техническому обслуживанию и ремонту.

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