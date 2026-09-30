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Приморский краевой МИАЦ заменил Cisco на «Труконф»

Приморский краевой МИАЦ провёл модернизацию системы корпоративных коммуникаций. Чтобы обеспечить более чем 700 сотрудников единой цифровой средой, вместо старых аппаратных ВКС-решений Cisco центр внедрил платформу «Труконф», которая объединяет видеосвязь, корпоративный мессенджер, телефонию и телемедицинские сервисы. Об этом CNews сообщил представитель «Труконф».

Раньше рабочие места сотрудников, телефония, устройства и переговорные комнаты работали как отдельные, не связанные друг с другом системы. Центр объединил их в единый рабочий сервис и наладил защищённую связь Министерства здравоохранения региона с главными врачами и подведомственными медицинскими учреждениями. Проект прошёл под эгидой цифровизации здравоохранения Приморского края.

Одним из главных преимуществ при переходе стала возможность перевести всех на корпоративный мессенджер, к которому подключили более 700 пользователей. Ежедневно сотрудники общаются в личных и групповых чатах, обмениваются файлами, проводят видеозвонки и совместно работают с материалами.

На этапе цифровизации было принято решение сохранить установленное в переговорных комнатах оборудование и интегрировать его в новую систему. Поддержка стандартных протоколов позволила подключить уже имеющиеся терминалы к «Труконф» без дополнительных закупок.

Таким образом, одна платформа объединила разные способы коммуникации — от обычных рабочих чатов и звонков до закрытых совещаний с участием большого числа врачей и представителей региональных ведомств.

Отдельным этапом проекта стал запуск телемедицинского сервиса для снижения нагрузки на больницы в регионе. МИАЦ подключил платформу коммуникаций на базе TrueConf Server к медицинской информационной системе (МИС) региона, что позволило использовать технологии ВКС в рамках оказания телемедицинских консультаций.

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Теперь специалисты могут проводить дистанционные консультации в форматах «врач — врач» и «врач — пациент». При этом такие коммуникации проходят внутри собственной ИТ-инфраструктуры центра, а данные не передаются сторонним сервисам.

Система поддерживает видео в разрешении до , что полезно для онлайн-совещаний и консилиумов: врачам проще принять решение, когда все демонстрируемые материалы можно рассмотреть в деталях, не покидая своего рабочего места.

Платформа также позволяет проводить онлайн-мероприятия с предварительной регистрацией участников, записывать конференции и анализировать посещаемость.

В результате Приморский краевой МИАЦ создал единую платформу для рабочих коммуникаций, видеоконференций и телемедицины, которая используется как в административной работе, так и непосредственно в медицинских процессах.

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