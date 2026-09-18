Число студентов на программах «Яндекса» в вузах превысило 20 тысяч

В 2026/2027 учебном году на программах «Яндекса» и вузов-партнеров будут учиться суммарно более 20 тыс. студентов — на 34% больше, чем годом ранее, когда их было около 15 тыс. Около 3,7 тыс. из них поступили в этом году: 2,1 тыс. — на бакалавриат, 1,6 тыс. — в магистратуру. Еще более 10,5 тыс. студентов будут учиться на университетских программах, в которых есть образовательные модули «Яндекса».

69% бюджетного набора бакалавриата — победители и призеры олимпиад

В 2026 г. на 26 совместных бакалаврских программ «Яндекса» поступили 2 117 абитуриентов, из них 1 265 человек — на бюджетные места.

Олимпиадники составили 69% бюджетного набора, причем каждый третий из зачисленных (33%) — победитель или призер Всероссийской олимпиады школьников. Средний результат ЕГЭ поступивших на бакалаврские программы составил 290 баллов по трем предметам без учета индивидуальных достижений.

На AI360 доля победителей и призеров олимпиад выросла до 80%

Самая высокая доля победителей и призеров олимпиад — на AI360, флагманской бакалаврской программе «Яндекса» и Сбербанка. Компании создали эту программу вместе с ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ и университетом «Иннополис». AI360 готовит инженеров и исследователей в области машинного обучения.

В 2026 г. на программу поступили 156 человек, 80% из них — победители и призеры олимпиад. В ряде вузов-партнеров весь или почти весь бюджетный набор AI360 составили абитуриенты, зачисленные без вступительных испытаний. В НИУ ВШЭ и ИТМО без вступительных испытаний зачислены все поступившие на бюджет, в МФТИ — 35 из 36 человек, среди которых — золотой и серебряный медалисты Международной олимпиады по информатике IOI 2026.

Первые 100 человек прошли отбор на бакалавриат по физическому ИИ

В 2026 г. состоялся первый набор в Yandex Physical AI Garage — программу по физическому ИИ. Она есть в пяти университетах: ИТМО, МАИ, МФТИ, НИУ ВШЭ и НИЯУ МИФИ. В общей сложности на программу приняли 100 человек. Они будут изучать технологии на стыке искусственного интеллекта, робототехники и автономных систем на курсах и практических модулях, которые ведут эксперты «Яндекса».

«Яндекс» также развивает 22 магистерские программы в десяти вузах, в том числе шесть онлайн-магистратур «Яндекс Практикума». В 2026 г. на них поступил 1 551 человек.

Всего «Яндекс» участвует в 100 образовательных программах в 46 вузах-партнерах в 20 регионах. В их числе — программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также образовательные модули: курсы экспертов «Яндекса», интегрированные в учебные планы университетов. Они посвящены разработке, машинному обучению, физическому ИИ и другим технологическим направлениям. На образовательных программах Яндекса преподают свыше 1 400 сотрудников компании.