Разделы

Электроника Ритейл Розница
|

Pantum выходит в сегмент струйной печати: в России стартовали продажи первых струйных МФУ бренда

Компания Pantum, производитель печатного оборудования, объявляет о выходе новых струйных МФУ — MT300W и MT302W. Это первые устройства в портфеле компании, которые используют технологию струйной печати. Новинки поддерживают цветную печать A4 и станут универсальным решением для дома или небольшого офиса, а также станут незаменимыми помощниками во время учебы. Об этом CNews сообщили представители Pantum.

Одной из ключевых особенностей МФУ стала встроенная система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), которая позволяет сократить расходы на печать. Удобная система заправки обеспечивает быстрое и аккуратное пополнение чернил, а прозрачные резервуары позволяют в любой момент контролировать их уровень. Чернила идут в комплекте. Для стабильной работы обе новинки оснащены системой автоматического смачивания печатающей головки. Эта технология предотвращает засыхание чернил в соплах даже при длительных паузах в печати. Интеллектуальная многоступенчатая система очистки печатающей головки помогает поддерживать высокое качество печати и снижает затраты на обслуживание.

Скорость печати составляет до 5 стр./мин. в цветном режиме и до 8.5 стр./мин. в черно-белом, что соответствует средним показателям устройств мировых производителей в данной категории МФУ. Лоток подачи вмещает 100 листов. Высокое разрешение печати и сканирования гарантирует чёткие документы и детализированные изображения, а функция печати без полей позволяет получать яркие фотографии высокого качества.

strujnyj700.jpg
Пресс-служба Pantum
Pantum выходит в сегмент струйной печати

Управление осуществляется через дисплей. Новинки также поддерживают беспроводное подключение по Wi-Fi и работу с мобильными устройствами через AirPrint, Mopria и приложение Pantum. Компактный корпус позволяет разместить устройства даже в небольшом пространстве, стильный дизайн легко впишется в любой интерьер.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

«Pantum — признанный лидер в сфере лазерных принтеров и МФУ, наши решения востребованы на рынке России, миллионы пользователей доверяют Pantum. Мы вложили весь свой опыт в разработку доступных и эргономичных струйных решений для печати, которые подойдут как для дома, так и для небольшого офиса. Струйные печатающие устройства представляют важный шаг в развитии компании, выход в качественно новый для нас сегмент и, что самое главное, возможность предложить пользователям и партнерам новый продукт. В данный момент в России нет других производителей струйных МФУ, которые бы продавали свою продукцию официально, предлагая пользователям сервис, гарантию, обеспечивали непрерывное наличие. Pantum предлагает надежное и доступное устройство», — Александр Кукин, генеральный директор Российского представительства Pantum.

MT302W в белом цвете доступно к покупке в сети DNS, рекомендуемая розничная цена — 12,99 тыс. руб. MT300W в темно-сером цвете поступит в продажу позднее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket подготовил рейтинг российских платформ контейнеризации

Власти переделают стратегию развития микроэлектроники. Нынешняя не отражает реальность

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Власти бросились скупать отечественное «железо» для Wi-Fi. Оно дороже китайского, но дешевле американского

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

Гигантский чипмейкер глобального значения на грани массовой забастовки. Работники отказались от рекордных бонусов и требуют долю прибыли

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще