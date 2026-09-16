Pantum выходит в сегмент струйной печати: в России стартовали продажи первых струйных МФУ бренда

Компания Pantum, производитель печатного оборудования, объявляет о выходе новых струйных МФУ — MT300W и MT302W. Это первые устройства в портфеле компании, которые используют технологию струйной печати. Новинки поддерживают цветную печать A4 и станут универсальным решением для дома или небольшого офиса, а также станут незаменимыми помощниками во время учебы. Об этом CNews сообщили представители Pantum.

Одной из ключевых особенностей МФУ стала встроенная система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), которая позволяет сократить расходы на печать. Удобная система заправки обеспечивает быстрое и аккуратное пополнение чернил, а прозрачные резервуары позволяют в любой момент контролировать их уровень. Чернила идут в комплекте. Для стабильной работы обе новинки оснащены системой автоматического смачивания печатающей головки. Эта технология предотвращает засыхание чернил в соплах даже при длительных паузах в печати. Интеллектуальная многоступенчатая система очистки печатающей головки помогает поддерживать высокое качество печати и снижает затраты на обслуживание.

Скорость печати составляет до 5 стр./мин. в цветном режиме и до 8.5 стр./мин. в черно-белом, что соответствует средним показателям устройств мировых производителей в данной категории МФУ. Лоток подачи вмещает 100 листов. Высокое разрешение печати и сканирования гарантирует чёткие документы и детализированные изображения, а функция печати без полей позволяет получать яркие фотографии высокого качества.

Пресс-служба Pantum Pantum выходит в сегмент струйной печати

Управление осуществляется через дисплей. Новинки также поддерживают беспроводное подключение по Wi-Fi и работу с мобильными устройствами через AirPrint, Mopria и приложение Pantum. Компактный корпус позволяет разместить устройства даже в небольшом пространстве, стильный дизайн легко впишется в любой интерьер.

«Pantum — признанный лидер в сфере лазерных принтеров и МФУ, наши решения востребованы на рынке России, миллионы пользователей доверяют Pantum. Мы вложили весь свой опыт в разработку доступных и эргономичных струйных решений для печати, которые подойдут как для дома, так и для небольшого офиса. Струйные печатающие устройства представляют важный шаг в развитии компании, выход в качественно новый для нас сегмент и, что самое главное, возможность предложить пользователям и партнерам новый продукт. В данный момент в России нет других производителей струйных МФУ, которые бы продавали свою продукцию официально, предлагая пользователям сервис, гарантию, обеспечивали непрерывное наличие. Pantum предлагает надежное и доступное устройство», — Александр Кукин, генеральный директор Российского представительства Pantum.

MT302W в белом цвете доступно к покупке в сети DNS, рекомендуемая розничная цена — 12,99 тыс. руб. MT300W в темно-сером цвете поступит в продажу позднее.