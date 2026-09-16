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МТС закрыла «белые пятна» на карте LTE в микрорайонах Читинского округа

МТС сообщает о расширении покрытия LTE-сети в микрорайонах Читинского округа. Благодаря проведенным работам жители микрорайонов получили доступ к высокоскоростному интернету, а также были закрыты «белые пятна» в коттеджных массивах сел Карповка и Смоленка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили в эфир новую базовую станцию на границе двух сел – Смоленки и Карповки, чтобы обеспечить покрытие сетью LTE территории микрорайонов «Благодатный» и «Чистый ключ». Смоленка и Карповка – одни из наиболее крупных пригородных сел. Читинцы следуют тренду на собственное жилье вдали от городского шума, выбирая пригород для постоянного проживания или загородного отдыха в выходные и праздники. В зоне покрытия базовой станции, кроме жилых домов, - ряд социальных объектов: детский сад, медпункт и амбулатория, аптеки и спортивные площадки. Устойчивый интернет и мобильная связь облегчают доступ к социальным услугам и учреждениям новых микрорайонов, позволяют жителям использовать системы видеонаблюдения и «умного дома» для охраны и удаленного управления.

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Мобильная связь поможет пассажирам такси и общественного транспорта проверить расписание и маршрут движения, а таксистам отслеживать дорожную обстановку, обновлять онлайн-карты на навигаторе и связываться с диспетчером. Также запуск сети LTE позволит совершать голосовые вызовы с улучшенным качеством звука благодаря технологии VoLTE, доступ к которой можно активировать в настройках телефона.

«Смоленка и Карповка – одни из самых быстрорастущих сел в пригороде. Новоселам необходимо быть на связи, чтобы организовывать быт – от записи к врачу до заказа доставки, онлайн-работы и обучения детей – все это стало частью повседневной жизни. Поэтому мы запускаем новые базовые станции и проводим обновление оборудования в тех населенных пунктах и территориях, где это особенно необходимо. Так, ранее мы запустили две базовые станции в СНТ «Арача» и микрорайоне ДФТБ, а также в поселке Ивановка Черновского района», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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