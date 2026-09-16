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Datagarden представила СХД vitiscale российского производства

Компания datagarden, российский разработчик высокопроизводительных систем хранения данных, представила vitiscale – горизонтально масштабируемую СХД, созданную для обработки больших объемов информации. vitiscale уже доступна для российских заказчиков, совместима с отечественными ОС и включена в реестр российского ПО и ПАК Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель Datagarden.

«Наша система создана с нуля, не является доработкой или надстройкой open-source-продуктов, – сказал Сергей Мазниченко, генеральный директор datagarden. – Мы делаем прорывные системы хранения данных, за которые нам не стыдно. У нас получилось сформировать в компании инженерную культуру, которая позволяет создавать продукты на уровне последних мировых разработок в сфере технологий хранения данных».

Отдельный блок мероприятия эксперты datagarden посвятили тому, как меняется роль хранилища. За последние десятилетия появилось множество задач, для решения которых требуется горизонтально масштабируемая СХД с линейным ростом производительности, не ограниченная двумя контроллерами. Линейный рост производительности при наращивании узлов СХД требует максимально полного использования всех компонентов СХД и становится необходимым условием экономической эффективности решения в целом. Так появляется новый класс систем хранения данных, работающих с задержкой менее миллисекунды при пропускной способности в сотни гигабайт в секунду.

«СХД перестала быть просто хранилищем данных, – отметил Филипп Комиссаров, руководитель пресейла datagarden. – Она становится неотъемлемой частью архитектуры решения. Чем быстрее СХД, тем больше отдачи от уже купленного GPU. К тому же в условиях подорожания ИТ-оборудования можно приобретать меньше вычислительных мощностей, так как быстрый сторадж быстро читает сохраненные токены там, где медленный заставляет систему пересчитывать токены снова и снова, требуя более производительных GPU».

В vitiscale блочный доступ на базе современных протоколов NVMe/RDMA, NVMe/TCP, NVME/FC, а также iSCSI и Fibre Channel рассчитан на среды с минимальными задержками. Это отраслевой стандарт для финансового сектора, крупного ритейла и критически важных государственных систем: блочный доступ обеспечивает высокую производительность транзакционных СУБД, ИИ-комплексов и средств резервного копирования.

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Объектный доступ (S3) реализует масштабируемое хранение неструктурированных данных через стандартный API и востребован в банках, телекоммуникационной, нефтегазовой отраслях и госкорпорациях – для надежной и производительной обработки аналитических данных, создания резервных копий и обеспечения эффективной работы систем искусственного интеллекта.

На демонстрационном стенде, состоящем из шести узлов платформы vitiscale, были получены следующие результаты: около 29 млн операций в секунду при случайном чтении блоков размером 4 КБ при работе по NVMe/RDMA протоколу; около 290 тыс. операций в секунду при случайном чтении объектов 4КБ при работе через S3 API.

Время отклика – менее 1 миллисекунды – означает, что система способна обрабатывать огромный поток запросов с минимальными задержками, а, значит, приложения, базы данных и сервисы будут максимально полно использовать оборудование, на котором работают, даже при пиковых нагрузках. Такие характеристики vitiscale, как высокая производительность, простота эксплуатации, линейная масштабируемость и поддержка современных протоколов доступа, гарантируют адаптивность ИТ-инфраструктуры к новым вызовам и операционную устойчивость коммерческих организаций и госпредприятий.

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