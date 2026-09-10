Группа «Борлас» стала дистрибьютором продуктов LS-Tech

Группа «Борлас» (ГК Softline), российский ИТ-интегратор, и компания «ЛС Технологии», разработчик технологии трехмерной параметрической оптимизации, заключили партнерское соглашение, в рамках которого группа «Борлас» получила статус мастер-дистрибьютора по всей продуктовой линейке LS-Tech. Об этом CNews сообщил представитель группы «Борлас».

LS-Tech – экосистема программных продуктов, предназначенных для трехмерной параметрической оптимизации и автоматизации проектирования изделий сложных криволинейных форм в реальном времени. Технология применяется на стыке CAD/CAE-систем: задача продуктов LS-Tech заключается не в замене этих систем, а в восполнении критических пробелов между ними: управлении геометрией сложных криволинейных форм с использованием минимального числа параметров, без ручного перестроения моделей и доработок поверхностей, а также в создании автоматизированных расчетных цепочек без участия инженера внутри каждого цикла.

LS-Tech Parametrics – программное обеспечение с собственным, не имеющим аналогов функционалом трехмерной параметризации сложных криволинейных форм в реальном времени. Эти возможности реализует уникальное геометрическое ядро, собственная разработка «ЛС-Технологии». Оно предназначено для управления геометрией через хот-точки и деформационные кривые без перестроения модели в САПР, обеспечивает гладкие, согласованные поверхности без зазоров и осцилляций. Дополняющий решение интеллектуальный инструмент LS-Tech Optimizer отвечает за многокритериальную оптимизацию с метамоделированием и анализом чувствительности, а интеграционная платформа LS-Tech Framework автоматизирует расчетные цепочки, связывая параметризацию, CAE-решатели и оптимизаторы в единый «цифровой конвейер».

В совокупности эти инструменты используются для ускорения разработки новых изделий и оптимизации существующих конструкций: параметрические 3D-модели позволяют оперативно рассматривать различные варианты формы и передавать геометрию в расчет без ручной доработки, а метамоделирование сокращает число обращений к расчетным решателям.

Программные продукты LS-Tech применяются в авиастроении, судостроении, турбомашиностроении. В рамках партнерства группа «Борлас» планирует расширять использование технологий в этих и новых отраслях промышленности.

«Мы видим большой потенциал для массового применения технологий LS-Tech как в тех отраслях, где они уже используются, так и в других, где критическим этапом проектирования изделий является сглаживание или 3D-оптимизация формы сложных криволинейных поверхностей: в автомобилестроении, ракетостроении и других. В статусе мастер-дистрибьютора группа «Борлас» будет развивать партнерскую сеть, привлекать региональных интеграторов, организовывать обучение технических специалистов и оказывать поддержку пользователям, что позволит расширять доступ предприятий к технологии и формировать необходимую экспертизу на стороне партнеров», – отметил директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас» Александр Рыбаков.

Одним из важных направлений сотрудничества с группой «Борлас» станет интеграция LS-Tech с другими инженерными решениями с открытым API. Особое внимание будет уделяться формированию полноценной расчетной цепочки, включая анализ прочности. Уже ведутся работы по интеграции с отечественными CAE-системами прочностного анализа, что обеспечивает замкнутый цикл от проектирования геометрии до CAE-анализа и оптимизации.

«В конечном счете ценность программных продуктов LS-Tech для предприятия определяется тем, насколько эффективно инженер может пройти путь от варианта конструкции до его расчета и оценки. Поэтому для нас важно не только совершенствовать технологию, но и обеспечивать ее интеграцию с инженерными системами, которые уже используются на предприятиях. Партнерство с группой «Борлас» позволит объединить наши компетенции. В статусе мастер-дистрибьютора коллеги будут развивать партнерскую сеть и популяризировать трехмерную параметрическую оптимизацию в различных отраслях промышленности, используя многолетний опыт в области инженерного ПО и интеграции», – сказала генеральный директор компании «ЛС-Технологии» Любовь Лаврищева.