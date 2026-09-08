«Яндекс Переводчик» начал поддерживать алтайский и карельский языки

В День языков народов России в «Яндекс Переводчике» появилась поддержка алтайского и карельского. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Теперь пользователи могут переводить тексты с этих языков на более чем сто других и обратно. Функция доступна на сайте и в приложении «Переводчика», а также прямо в тематическом блоке перевода в поиске.

Поддержка новых языков поможет тем, кто хочет их изучать, читать тексты на алтайском и карельском и знакомиться с культурным наследием народов России. Карельский входит в финно-угорскую группу — на нём говорят около 14 тыс. человек. Алтайский относится к тюркской языковой группе, на нём говорят около 70 тыс. человек. Теперь «Яндекс Переводчик» поддерживает 9 тюркских и 8 финно-угорских языков народов России.

Помимо алтайского и карельского, сервисы «Яндекса» поддерживают татарский, чувашский, башкирский, марийский, удмуртский, чеченский, бурятский, осетинский, джуури и другие языки народов России. «Яндекс» развивает проект по сохранению языков народов России совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Для запуска карельского языка «Яндекс» использовал данные, предоставленные Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия и Институтом языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Собрать данные для алтайского языка помог Алтайский государственный университет.

В рамках проекта «Яндекс» не только добавляет поддержку языков в свои сервисы, но и улучшает качество перевода с помощью нейросетевых технологий, а также развивает распознавание и синтез речи. Для татарского, чувашского, башкирского, удмуртского, марийского и якутского языков в сервисах «Яндекса» доступны голосовой ввод и озвучка фраз — пользователи могут ввести запрос голосом или услышать правильное произношение.