«М1:Архив» выводит ЭДО на новый уровень: запуск ИИ-модуля для автоматической классификации документов из «Диадок»

Компания «ЕСМ-Консалтинг», разработчик платформы интеллектуального хранения данных «М1:Архив» объявляет о расширении возможностей интеграции с экосистемой «Диадок» от компании «СКБ Контур». Интеграционное решение объединяет ядро платформы М1 с экосистемой «Диадок», добавляя возможность быстрого полнотекстового поиска по содержимому файлов, автоматического выстраивания связей между документами и формирования готовых выгрузок под требования регуляторов.

Несмотря на то, что большинство документов в «Диадок» являются формализованными (УПД, счета-фактуры), поступающими для обмена в ЭДО напрямую из учетных систем типа «1С», существенная часть документов остается неструктурированной. Это дополнительные соглашения к договорам, технические спецификации и скан-образы, которые прикрепляются в ЭДО вручную. При выгрузке из «Диадока» документы превращаются в массив PDF файлов с непонятными именами, теряя связь с конкретной хозяйственной операцией.

В отличие от стандартных шлюзов обмена файлами, интеграция «М1:Архив» использует алгоритмы искусственного интеллекта для работы с неструктурированной информацией.

Как это работает: технологический стек интеграции

Прямой обмен через API: Коннектор М1 с меткой технологического партнера обеспечивает бесперебойную синхронизацию.

ИИ-классификация в реальном времени: Неформализованные документы (договоры, спецификации, скан-образы), поступающие из «Диадока», автоматически отправляются в нейросетевой модуль «М1:Архив». Искусственный интеллект распознает текст (OCR), определяет тип документа с точностью до 98% и автоматически извлекает метаданные (ИНН, суммы, сроки) без участия человека.

Непрерывный мониторинг жизненного цикла: «М1:Архив» сверяет статусы документов: если документ аннулирован контрагентом в «Диадоке», его карточка в архиве будет иметь соответствующий статус, что исключает предоставление выгрузок не актуальных документов.

Почему это меняет правила игры

«Рынок давно перестал соревноваться в скорости передачи XML-файлов. Сегодня выигрывает тот, кто умеет превращать поток входящих данных в готовую базу знаний, — сказал Алексей Артемьев, генеральный директор «ЕСМ-Консалтинг». — Наша интеграция с «СКБ Контур» — это отказ от ручного труда в документообороте. Мы забираем документы из «Диадок» и сразу раскладываем их по нужным цифровым полкам, создавая логические связи между договором и всеми его допсоглашениями».

Ключевые бизнес-результаты внедрения

Снижение OPEX на обработку потока ЭДО до 90%. Ручной ввод атрибутов, классификация и распределение договоров полностью исключаются. Бухгалтерия и юридический отдел получают документы, уже готовые к проверке и проводке.

Единое гибридное хранилище с контекстом. В одном интерфейсе «М1:Архив» агрегируются документы из ЭДО и сканы документов, созданных в бумаге.

Гарантия актуальности документов. Актуальные статусы синхронизируются бесшовно. Невозможно к выгрузке актуальных документов добавить документ, который уже был отозван в ЭДО.

Интеграционный модуль доступен всем клиентам «М1:Архив». Подключение к существующему контуру «Диадок» занимает менее одного рабочего дня и не требует модификации учетных систем заказчика. Для обработки исторических массивов предусмотрена функция ретроспективного анализа: ИИ-модуль способен самостоятельно каталогизировать ранее загруженные электронные документы.