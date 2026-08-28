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«МегаФон» ускорил интернет на трассе Бежецк —Вышний Волочек

«МегаФон» увеличил зону покрытия и улучшил скорость мобильного интернета на 20% для абонентов, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассой Бежецк — Вышний Волочек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Строительство новых объектов связи рядом трассой позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Тверской области подтверждает и увеличившийся объем интернет-трафика в Максатихинском районе. Только за шесть месяцев пользователи скачали на 11,5% больше данных, чем в 2025 г.

Увеличение объема передачи данных стало возможным благодаря строительству в поселке Максатиха и деревне Ривица новых объектов связи стандарта LTE. Особенности высокочастотного диапазона позволяют повысить на 20% скорость мобильного интернета. Новая инфраструктура связи поможет жителям поселка и путешественникам комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и digital‑инструментами для общения, работы или учебы.

За первое полугодие 2026 г. более 300 тыс. абонентов проехали по внутриобластной трассе БежецкВышний Волочек через поселок Максатиха. Основной костяк транспортного потока среди иногородних клиентов «МегаФона» составили автолюбители из Москвы — на их долю пришлось 64% трафика. В тройку лидеров вошли ярославцы и новгородцы.

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Во время пути путешественники больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Всего за шесть месяцев они прокачали более 60 тыс. ГБ трафика, что эквивалентно просмотру 18 тыс. фильмов онлайн в формате Full HD. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила около 900 тыс минут. За это время можно проехать из Бежецка в Вышний Волочек туда и обратно более 3,6 тыс. раз.

«Тверская область — крупнейший по территории регион Центральной России, где сотни населенных пунктов удалены друг от друга на сотни километров. В условиях такой уникальной географической протяженности развитие современной инфраструктуры связи имеет стратегическое значение. Мы строим не просто базовые станции и линии передач, мы создаем цифровую экосистему, которая стирает расстояния, делает качественные сервисы доступными как в крупных городах, так и в самых малых селах, и обеспечивает надежную основу для экономического роста Верхневолжья», — отметил Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

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