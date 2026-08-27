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Группа Rubytech и «Газпром нефть» формируют будущее ИТ-образования

14 августа 2026 года, в финальный день очного этапа всероссийской образовательной программы IT CAMP в Москве, Группа Rubytech и «Газпром нефть» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области развития образовательных технологий по ИТ-направлениям. Разработчик войдет в состав «Образовательной Лиги вендоров» – экспертного ИТ-сообщества, созданного по инициативе «Газпром нефти».

«Образовательная Лига вендоров» выступает ключевым инструментом интеграции бизнеса и академической среды: кооперация вузов и ИТ‑компаний сегодня становится неотъемлемым элементом подготовки кадров для российского рынка. Такой подход позволяет дополнять фундаментальные знания молодых специалистов актуальными практическими навыками, готовить их к решению реальных задач и повышать вовлечённость в профессию. На текущий момент Лига объединяет порядка 30 компаний‑разработчиков и 48 вузов по всей стране. Ее цель — сделать обучение российским технологиям более доступным, интересным и релевантным запросам индустрии.

Группа Rubytech, известная разработкой и производством линейки программно‑аппаратных комплексов Скала^р, специализируется на создании технологий для высоконагруженных ИТ‑инфраструктур, а также на построении производительной и защищенной инфраструктуры для крупного бизнеса и государственного сектора. Компания последовательно расширяет партнерскую программу и уделяет особое внимание развитию системы обучения, которая подтверждает экспертизу Группы как зрелого вендора.

Сотрудничество с «Газпром нефтью» опирается на сложившуюся технологическую кооперацию, в том числе в рамках разработки национальной платформы промышленной автоматизации в составе рабочей группы по вопросу разработки открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами при Минпромторге России.

«Газпром нефть» системно инвестирует в развитие человеческого капитала: компания реализует специальную программу по привлечению молодых учёных, предпринимателей и разработчиков к созданию новых технологий, поддерживает инновационные проекты и делает ставку на проактивный подход к обучению российским решениям. Важным элементом этой работы является оперативная разработка и актуализация образовательных продуктов под текущие потребности рынка.

Меморандум между «Газпром нефтью» и Группой Rubytech закрепляет совместные усилия по нескольким ключевым направлениям: верификации образовательных курсов, сертификации специалистов, осуществляющих внедрение и поддержку ПО, формированию пула амбассадоров и продвижению образовательных опций, а также проведению совместных исследований, направленных на выявление потребностей индустрии и актуальных трендов в ИТ‑образовании.

Комментируя подписание соглашения, генеральный директор Группы Rubytech Игорь Ведёхин отметил: «Наша партнерская экосистема включает большой пул промышленных решений – мы сотрудничаем с российскими разработчиками АСУ ТП, технологий проектирования изделий, ИИ‑платформ, цифровых двойников, средств роботизации производств. Сотрудничество с «Газпром нефтью» дает нам важнейшее преимущество — возможность принимать непосредственное участие в подготовке кадров по нашим ПАК и решениям для модернизации высоконагруженных информационных систем, обмениваться опытом в области ИТ‑обучения, использовать новые источники обратной связи для улучшения и развития нашего продуктово-сервисного портфеля».

В свою очередь Антон Думин, начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» подчеркнул: «С Группой Rubytech мы уже несколько лет плодотворно сотрудничаем в рамках проекта по созданию национальной платформы промышленной автоматизации. Теперь мы выходим на новый уровень – совместную работу в сфере образования. Для нас принципиально важно, чтобы российские разработчики не просто создавали технологии, но и участвовали в подготовке кадров для работы с ними. Мы взаимодействуем со всеми ведущими отечественными ИТ-вендорами, вырабатываем новые подходы к обучению, собираем лучшие практики применения продуктов и создаем профессиональное сообщество. Подготовка кадров – главное условие, чтобы российские решения были востребованы на рынке и могли раскрыть весь свой потенциал».

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