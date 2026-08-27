В море вышел первый полностью российский тяжелый подводный беспилотник

Из-за санкций российским разработчикам пришлось создать отечественный тяжелый беспилотник для проведения подводных работ на нефтяных месторождениях или трубопроводах. Испытания аппарата «Сахалин» прошли в Петербурге.



Испытания в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошли морские испытания первого отечественного беспилотного подводного аппарата тяжелого рабочего класса «Сахалин», сообщил ТАСС.

«Сахалин» создан в рамках сотрудничества Фонда «Люди моря», морской инженерной компании «Фертоинг» и «Русской морской команды», ИT- компании, специализирующейся на морской робототехнике.

Разработчики сравнили создание тяжелого подводного робота по сложности с конструированием космического корабля. «Сахалин» может круглосуточно работать на глубинах до 3 тыс. м. Он управляется дистанционно экипажем из трех человек.

«Фертоинг» Телеуправляемые подводные аппараты нужны для обслуживания объектов подводной инфраструктуры

«Мы на протяжении более 10-15 лет эксплуатируем аналогичные импортные аппараты, накопили большой опыт, но в связи со сложной геополитической обстановкой и санкциями поставки комплектующих стали сложнее», — пояснил решение запустить проект руководитель отдела роботизированных подводно-технических работ компании «Фертоинг» Антон Скляр.

Полностью российский аппарат

Российский инженеры, опираясь на международный опыт, самостоятельно выполнили весь комплекс работ — от расчетов и математического моделирования до конструкторского и технологического проектирования, разработки ПО, изготовления узлов и систем. Непосредственным исполнителем выступила «Русская морская команда».

«Разработка началась в 2022-2023 гг. Первые два года — это активно работа инженеров и конструкторов, дальше перешли к производству в 2024 г. Технических решений новых много. Вся электронная часть — это полностью наша разработка, мы не используем ничего с импортных аппаратов», — сказал Скляр.

«Сахалин» будет работать на шельфе Охотского моря, на строительстве подводного добычного комплекса. Он оснащен манипуляторами и сможет выполнять целый спектр задач, в том числе монтаж оборудования, подключение электрических и гидравлических линий и наладочные работы на глубине.

Подводные дроны

Подводные аппараты тяжелого класса, как «Сахалин», предназначены для обслуживания объектов подводной инфраструктуры (нефтяных и газовых месторождений, трубопроводов, кабельных трасс), проведения аварийных операции.

Для измерения параметров окружающей среды, подводной съемки и поисковых работ на меньших глубинах используют аппараты легкого класса. Серию испытаний такого устройства «Океан.ТНПА-Лайт» (ТНПА — телеуправляемый необитаемый подводный аппарат) «Русская морская команда» и «Фертоинг» провели в январе 2026 г.

В мае 2025 г. CNews писал о спуске на воду в Китае подводного дрона с искусственным интеллектом Blue Whale («Синий кит»), который может работать автономно. Его создатели заявили, что ИИ позволяет втрое повысить производительность в трудных океанических условиях по сравнению с традиционным управлением.