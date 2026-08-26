Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

ОС «Аврора» версии 5.2.1 получила сертификат безопасности ФСТЭК России

ФСТЭК России подтвердила соответствие нового релиза ОС «Аврора 5.2.1» требованиям методических документов ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты» ИТ.ОС.А4.ПЗ и «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по 4 уровню доверия. Об этом CNews сообщил представитель компании «Открытая мобильная платформа».

Наличие сертификата соответствия позволяет использовать ОС «Аврора» в ГИС, ИСПДн, АСУТП, объектах ЗОКИИ до 1 класса/уровня включительно. ОС «Аврора» совместно с платформой управления «Аврора Центр» закрывает требования по использованию мобильных устройств в государственных информационных системах в соответствии с приказом ФСТЭК России №117 и Методическим документом «Состав и содержание мер по защите информации, содержащейся в информационных системах».

Начальник отдела продуктовой экспертизы «Открытой мобильной платформы» Сергей Аносов сказал: «Подготовка продукта к сертификации, а также ее проведение и сопровождение всегда является кропотливой работой. Несмотря на то, что нормативные требования ужесточаются, а проверок становится больше, «Аврора» соответствует текущим требованиям ФСТЭК России. Заказчики, как и прежде, могут быть уверены в надежности и безопасности «Авроры» и непрерывности процессов, в которых задействована операционная система».

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. Используется в крупных государственных компаниях и организациях и формирует безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный удаленный доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.

В версии 5.2 ОС «Аврора» внесено более 3 тыс. изменений, значительная часть доработок реализована на основе обратной связи, полученной в ходе промышленной эксплуатации заказчиками из различных отраслей.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

В 2026 г. «Открытая мобильная платформа» получила сертификат соответствия №6 ФСТЭК России, который удостоверяет, что процессы безопасной разработки, реализованные компанией, соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».

Сертификация процессов безопасной разработки проводилась на примере флагманских продуктов компании — ОС «Аврора» и ППО «Аврора Центр».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

И где же ты, Европа? США втрое опережают ее в гонке инвестиций в ИИ

Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения

Хакеры наловчились взламывать домашние роутеры россиян, чтобы отправить их на фальшивые «Госуслуги»

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

Microsoft поломала штатный антивирус Windows, пытаясь закрыть в нем опасную «дыру»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще