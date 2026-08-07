Совместимость СУБД Jatoba и ПО «Береста» подтверждена в ходе реального внедрения у заказчика

Совместимость и корректная работа СУБД Jatoba и платформы резервного копирования и восстановления данных «Береста» получили практическое подтверждение в рамках совместного проекта на площадке одного из заказчиков. Тестирование проводилось в условиях, максимально приближенных к продуктивной эксплуатации: инженеры компаний «Газинформсервис» и «Береста РК» развернули комплексное решение для защиты данных, включающее штатные сценарии резервного копирования и восстановления экземпляров СУБД «Ятоба». Об этом CNews сообщили представители ООО «Газинформсервис».

В ходе испытаний были отработаны ключевые режимы работы: использование Jatoba в качестве системы управления базами данных для сервера управления «Бересты», а также создание полных резервных копий и их последующее восстановление через агентские компоненты СРК. По итогам тестирования зафиксирована стабильная работа всех компонентов в единой инфраструктуре, без сбоев и потери производительности.

Совместное решение на базе Jatoba и «Бересты» позволяет организациям получить полнофункциональный отечественный стек для защиты критически важных данных. СУБД «Ятоба», разработанная компанией «Газинформсервис» с 2019 г., применяется в государственных и корпоративных системах, предъявляющих повышенные требования к безопасности и надежности. ПО «Береста» — полностью российская разработка «с нуля», созданная для крупных компаний из финансового, государственного и промышленного секторов.

«С каждым годом требования регламентирующих органов к защите информации становятся все жестче и жестче. Резервное копирование — это одна из ключевых задач, которая не только важна для выполнения этих требований, но и жизненно необходима для функционирования компаний. Минимальное время восстановления из резервных копий с сохранением всех полномочий и ролей — вот, что характеризует ПО "Береста". Возможность реализации разных режимов резервного копирования для СУБД "Ятоба" — это несомненный вклад в технологическую независимость России», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба» ООО Газинформсервис».

«Интеграция ПО "Береста" с СУБД "Ятоба" — это готовый технологический альянс российских решений, проверенный в средах инфраструктур с большими объемами данных, который позволяет автоматизировать процессы работы с данными и оптимизировать затраты, связанные с интеграцией, эксплуатацией и технической поддержкой решения. Совместная работа с компанией "Газинформсервис" дает рынку еще один инструмент для построения независимой и безопасной ИТ-среды», – сказал Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор компании «Береста РК».