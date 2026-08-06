Социальные вклады и счета без сложной интеграции: «Диасофт» поможет банкам подготовиться к требованиям закона №202-ФЗ

С 1 января 2027 г. требования к социальным вкладам и счетам начнут распространяться на все кредитные организации. Банки должны будут предоставлять новые продукты получателям мер социальной поддержки, установленных правительством. Сведения о них содержатся в ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения). Это требование, закрепленное Федеральным законом от 22 июля 2024 г. №202-ФЗ, действует для системно значимых кредитных организаций с 1 июля 2025 г.

Работа с социальными вкладами и счетами означает для банка не только настройку новых тарифов. Ему необходимо принимать заявления через портал «Госуслуги», проверять право клиента на социальную поддержку и отсутствие другого действующего договора, обеспечивать электронное подписание, передавать сведения в Реестр социальных банковских счетов и вкладов и отслеживать весь жизненный цикл договора. В процесс вовлечены дистанционные каналы, учетные системы, интеграционная платформа, мониторинг и аудит.

Компания «Диасофт» разработала для банков продукт «Взаимодействие с ЕПГУ. Социальный̆ вклад и счет (202-ФЗ)», входящий в состав решения «Взаимодействие с госорганами» (Digital Q.G2B). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Прдукт поддерживает взаимодействие с тремя видами сведений из системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), предусмотренных для исполнения закона № 202-ФЗ: «Заключение договора социального банковского вклада и счета»; «Подтверждения наличия основания для открытия счета/вклада в рамках 202-ФЗ»; «Передача из банка реквизитов счета/вклада, открытого в рамках 202-ФЗ».

Продукт «Взаимодействие с ЕПГУ. Социальный̆ вклад и счет (202-ФЗ)» также дает возможность: принимать и обрабатывать заявления на заключение договора социального банковского вклада или счета, поступающие с портала «Госуслуги»; автоматически проверять наличие у гражданина основания для открытия продукта и корректно обрабатывать положительные, отрицательные и технические статусы ответа; передавать в государственный реестр реквизиты счета или вклада и события его жизненного цикла: открытие, изменение, утрату клиентом права на льготу и закрытие; контролировать форматы и маршрутизацию сообщений, протоколировать обмен и сохранять историю операций для мониторинга, разбора ошибок и комплаенс-контроля.

«Главная задача банка – связать клиентский путь, проверку права на социальную поддержку и обмен с государственным реестром в единый управляемый процесс. Готовая поддержка трех видов сведений СМЭВ сокращает объем собственной разработки, снижает риски ошибок при запуске и дает ИТ-департаменту прозрачный контроль обмена. Бизнес при этом быстрее выводит обязательные продукты на рынок и может сосредоточиться на качестве обслуживания клиентов», – сказала Яна Степаненко, руководитель решения «Взаимодействие с госорганами», компания «Диасофт».

Современная архитектура позволяет интегрировать продукт в любой ИТ-ландшафт банка и масштабировать его в зависимости от потребностей бизнеса.