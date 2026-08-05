Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В пик сезона МТС прокачала мобильную сеть в Андреевке

Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Андреевка Хасанского района Приморского края. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в пляжной столице южного Приморья выросла в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили новое телеком-оборудование в центре Андреевки, где расположено большинство баз отдыха, гостевых домов и мини-отелей. После проведенных технических улучшений туристы, отдыхающие в бухте Троицы, могут более комфортно использовать самые современные цифровые сервисы и технологию звонков через интернет VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, пользоваться навигатором или искать в сети дополнительную информацию.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Андреевка - одна из главных точек притяжения на юге Приморья. За оживленную атмосферу ее иногда называют «хасанским Лас-Вегасом» или «Приморской Ривьерой». В окрестностях Андреевки много интересного: морские гроты, лежбища ларг, скалы с могильными соснами и кекуры причудливых форм. Здесь найдется занятие для всех: отдых на пляже, морские экскурсии, дайвинг, SUP-туры, конные и пешие маршруты.

«По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – ежегодно лидирует в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь ведутся непрерывно. Связью МТС стандарта LTE обеспечены все ключевые рекреации района, в том числе остров Фуругельма и уникальный пляж «Трех границ». Чтобы современные цифровые сервисы были доступны не только туристам, но и местным жителям даже в период летних пиковых нагрузок, в этом году мы расшили LTE-сеть в крупных населенных пунктах района – Славянке, Зарубино и Безверхово», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

В России началась массовая блокировка спам-звонков. Прикрываются законом, который действует уже год

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Россияне не готовы к 5G. Десяткам миллионов абонентов понадобится купить новые смартфоны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще